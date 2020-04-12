هل تنبأت عائلة سمبسون بفيروس كورونا؟

متابعة الصباح الجديد :

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الحلقة ال21 من الموسم الرابع من سلسلة مسلسل “عائلة سمبسون”، والتي نُشرت عام 1993، وتُظهر أنها تنبأت بتفشي عالمي لفيروس “كورونا”.

وكانت الحلقة التي حملت عنوان Marge in Chains عن إصابة سكان سبرينغفيلد بفيروس قاتل قادم من اليابان، يُدعى إنفلونزا أوساكا، وتُظهر أحداث الحلقة موظفاً بمصنع في اليابان يسعل داخل بضائع معبأة في صناديق، قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى إصابة الكثير من الأميريكيين بأعراض الفيروس الشبيهة بأعراض فيروس كورونا التي نشهدها الآن.

ولأن سلسلة “عائلة سمبسون” حظيت بتاريخ عريق من “التنبؤات” بأحداث عالمية هامة، أكد البعض أن هذا التنبؤ هو دليل إضافي على مؤامرة تقودها وسائل الإعلام.

وفي الحقيقة، لم تتنبأ الحلقة بفيروس كورونا الجديد، بل تتحدث عن المرض الخيالي “إنفلونزا أوساكا” (Osaka Flu)، ووقع تعديل إحدى الصور الأربع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لجعلها تبدو كما لو كانت الحلقة حول فيروس كورونا.

ووصف بيل أوكل، أحد مؤلفي حلقة 1993، الادعاء لوكالة رويترز بأنه “امتداد”، حيث استندت الحلقة على أحداث أخرى حدثت بالفعل، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق في الحقيقة بالسخرية من أحداث الحياة الحقيقية “لأن التاريخ يستمر في تكرار نفسه فقط، ما يظهر كما لو أننا نتنبأ بالأشياء”.