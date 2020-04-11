سفير الصين بمصر: مطالبة بكين بالتعويض عن كورونا تثير السخرية

الصباح الجديد-وكالات:

اعتبر السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانغ، مطالبة “بضعة أشخاص في مصر” بكين بدفع تعويضات عن أضرار فيروس كورونا المستجد، باطلة، وقال إنها “لا تثير إلا السخرية والاستهزاء”.

وذكر في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “أن قيام البعض بجذب الأنظار من خلال الترويج لما يسمى بمطالبة الصين بالتعويض لا تثير إلا السخرية والاستهزاء، من دون أي تأثير على الصداقة التقليدية العميقة التي تجمع الصين ومصر”.

واضاف: إننا على يقين بأن الصين ومصر لديهما القدرة على االتغلب على الفيروس في أقرب وقت ممكن والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة في العالم كله. وإن قيام البعض بجذب الأنظار من خلال ترويج ما يسمى بـ”مطالبة الصين بالتعويض” لا يثير إلا السخرية والاستهزاء، دون أي تأثير على الصداقة التقليدية العميقة التي تجمع الصين ومصر.

وتابع السفير الصيني: “يوجه بضعة أشخاص من مصر أيضا اتهامات باطلة مماثلة للصين على المواقع الإلكترونية. هذه الأقوال السخيفة لا أساس لها من الصحة”.

وقبل أيام، أعلن محام مصري ارساله إنذارا إلى السفير الصيني، وأنه يستعد لرفع دعوى قضائية تطالب بكين بدفع عشرة تريليونات دولار إلى بلاده عن الخسائر التي لحقت بها جراء فيروس كورونا، مستندا إلى ظهوره الأول في مدينة ووهان الصينية.

واضاف لياو ليتشيانغ: “تستغل حاليا بعض القوى المعادية للصين موضوع فيروس كورونا المستجد لوصمها وتضليل الرأي العام من خلال اختلاق الشائعات وترويجها، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض التعاون الدولي وهدم الثقة العالمية بخصوص مكافحة فيروس كورونا المستجد”.

ومضى قائلا: “لن تنجح أبدا أي محاولة لتشويه صورة الصين وإلحاق الضرر بمصالحها”.