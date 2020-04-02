مُسعفة تتلقى سيلا من الشتائم بسبب جمالها

جائحة كورونا أصابت العالم كله بالخوف والذعر، فالجميع متأهب أن يستيقظ في الصباح مصابًا بفيروس كورونا، خاصة بعد اجتياح الفيروس دول العالم كله، فلم يعد هناك مكان آمن يمكن الاحتماء به.

وفقا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن مسعفة بالغة من العمر 24 عاما نشرت صورة لها في أثناء تواجدها في مكتبها بالعمل عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

ونشرت الشابة صورتها الجميلة لتوضح للمتابعين أنها في العمل، ولم تكن الصورة تحمل إساءة لأي شخص، فقط هي فتاة جميلة التقطت صورة وأرادت مشاركة أصدقائها ومتابعيها وقت العمل، حسب رواية الفتاة.

ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، تلقت الفتاة سيلا من الشتائم من قبل الرواد بسبب انصرافها عن الاهتمام بالعمل في الوقت الذي تتألم فيه أوروبا بأكملها من فيروس كورونا.

أوضحت الفتاة أنها لم ترتكب خطأ فادحا يستحق العقاب ولا كل الشتائم التي تلقتها في الرسائل والتعليقات، فقد كانت في وقت الراحة ويحق لها أن تقوم بأي شيء، ومنه التصوير واستعمال الجوال.