التجارة تعتزم توزيع حصة ونصف من مفردات البطاقة التموينية على المواطنين

بغداد- الصباح الجديد :

كشفت خلية الازمة النيابية، عن توجه وزارة التجارة لتوزيع حصة ونصف من المواد الغذائية ضمن مفردات البطاقة التموينية على المواطنين، لافتة الى ان المواد ستصل الى منازل المواطنين دون الحاجة للذهاب الى الوكيل.

وقال عضو الخلية النائب مضر خزعل في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “خلية الازمة ومن خلال لقائها وزير التجارة والمسؤولين عن البطاقة التموينية في الوزارة، حيث كشفوا عن توقيع عقد مع شركة الاتحاد التي ستقوم بنقل المواد الغذائية وايصالها الى المواطنين”.

واضاف ان “مخازن وزارة التجارة غنية بالمواد الغذائية الرئيسية لتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية، حيث باشرت الكوادر المتخصصة بتوزيع المفردات منذ يوم امس وسيتم ايصال المواد الغذائية الى منازل المواطنين من دون الحاجة للذهاب الى الوكلاء تلافيا لحدوث التجمعات التي تشكل خطورة على حياة المواطن بسبب فيروس كورونا”.

وبين ان “المواد الغذائية ستوزع بشكل كامل على ان يتم توزيع حصة ونصف لكل بطاقة تموينية من اجل سد حاجة المواطن جراء حظر التجوال، حيث سيتم في البدء توزيع حصة ثم سيعقبها النصف الاخر بعد اكمال عملية التجهيز”، لافتا الى ان “القوات الامنية تم اشعارها بالامر من اجل تسهيل مهمة كوادر وزارة التجارة والعاملين في هذا المجال من اجل ايصال المواد الغذائية للمواطن”.