  • الأربعاء , 11 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • نائب: الأسماء التي سبق طرحها لمنصب رئيس الوزراء يعاد تداولها الآن

نائب: الأسماء التي سبق طرحها لمنصب رئيس الوزراء يعاد تداولها الآن

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
أكد النائب عن تحالف الفتح، حسين عرب، أن الأسماء التي سبق أن تم طرحها لمنصب رئيس الوزراء يعاد تداولها الآن في الاجتماعات الرسمية بين الكتل، لكن دون حسم لأي منها حتى الآن.
وأضاف عرب في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، أن “كل كتلة أو طرف لديه مرشح أو أكثر، ويدافع عنه مثلما لدى الطرف الآخر، لكن ضمن البيت الشيعي، باعتبار أن منصب رئاسة الوزراء هو من حصة المكون الشيعي”.
وأشار النائب عن تحالف الفتح إلى أن “اللقاءات المكثفة يمكن أن تتجه نحو اسم معين مع نهاية المهلة الدستورية”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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