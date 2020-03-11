نائب: الأسماء التي سبق طرحها لمنصب رئيس الوزراء يعاد تداولها الآن

بغداد – الصباح الجديد:

أكد النائب عن تحالف الفتح، حسين عرب، أن الأسماء التي سبق أن تم طرحها لمنصب رئيس الوزراء يعاد تداولها الآن في الاجتماعات الرسمية بين الكتل، لكن دون حسم لأي منها حتى الآن.

وأضاف عرب في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، أن “كل كتلة أو طرف لديه مرشح أو أكثر، ويدافع عنه مثلما لدى الطرف الآخر، لكن ضمن البيت الشيعي، باعتبار أن منصب رئاسة الوزراء هو من حصة المكون الشيعي”.

وأشار النائب عن تحالف الفتح إلى أن “اللقاءات المكثفة يمكن أن تتجه نحو اسم معين مع نهاية المهلة الدستورية”.