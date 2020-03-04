هبوط جماعي للأسواق العربية بمقدمتها السعودية

الصباح الجديد ـ وكالات :

بدأت البورصات العربية تعاملات، أمس الأربعاء، على تراجع جماعي، لتقتفي أثر البورصات العالمية.

وبرغم المحفزات الاقتصادية التي جرى الإعلان عنها في الأول من أمس الثلاثاء، فإن الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة زاد مخاوف المستثمرين بشأن حجم آثار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وبعد ساعتين من التداولات، هوى مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.65% ليصل إلى 2494.61 نقطة، في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.92% ليصل إلى 4665.67 نقطة.

وكان تراجع مؤشر السوق السعودية الرئيس “تاسي” أقل حدة، إذ انخفض بعد مرور ساعة واحدة من التداولات بنسبة بلغت 1% ليصل إلى 7481.54 نقطة.

وتراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.81% ليصل إلى 6463.32 نقطة، وتراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 0.58% إلى 9204.58 نقطة، ومؤشر سوق البحرين بنسبة 1.17% إلى 1618.75 نقطة. وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيس، بعد أقل من نصف ساعة من التداولات بنسبة 0.04% ليصل إلى 12415.15 نقطة.