مجلس المفوضين يتبنى استراتيجية لتحقيق التوازن ألاني والمستقبلي

بغداد _ الصباح الجديد :

إن مجلس المفوضين منذ إستلامه لمهامه ، يعمل على رؤية مستقبلية لتحقيق اهداف المؤسسة، لضمان نجاح العملية الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية التي تلزم بان تجرى الانتخابات بموجب القانون وباطار شفاف وإعطاء فرص عادلة ومتساوية للمنافسة بين الاطراف السياسية وإتاحة الفرصة للمراقبة المستقلة للانتخابات.

وفي هذا الصدد تبنى المجلس خطة عمل استراتيجية مستقبلية لتحقيق التوازن بين الاهداف الآنية والاهداف المستقبلية للمفوضية، يعمل على تنفيذها بحرص شديد تتمثل في إجراء إصلاحات إدارية تنظيمية وبتفعيل قناة للتواصل مع موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كافة, وذلك للوقوف على ادارة الاعمال بشكل يسهل تنفيذ الواجبات الملقاة على كل دوائر المفوضية. والاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تواجه الموظفين لغرض ايجاد الحلول المناسبة التي تساعد على الارتقاء والتقدم بالعمل وتفعيل آلية للتواصل مع شركاء العملية الانتخابية مثل الوزارات والمؤسسات والاحزاب السياسية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لتعزيز افضل الاتصالات وتوسيع نطاق التوعية الانتخابية في مابينهما وبين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .وبهذا الصدد سيكون هناك لقاء في كل شهر مع هذه المؤسسات لغرض تبادل الافكار والمعلومات وتحقيق الشفافية المطلوبة لاجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة. ومن هذا المنطلق فقد عقد مجلس المفوضين في الاسبوع المنصرم جلستين الاولى اعتيادية نوقشت من خلالها آلية توزيع بطاقة الناخب الالكترونية والاخرى استثنائية تمت فيها المصادقة على الهيكل التنظيمي والذي يمثل الحجر الاساس لاعادة بناء مفوضية الانتخابات وتحديد الصلاحيات ، والمسؤوليات، بحسب الخبرة والكفاءة لتحقيق العدالة الوظيفية بين افراد المؤسسة،ولكي تقوم بمهامها في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية بنزاهة وشفافية.

وحرصاً من أعضاء المجلس للوقوف على ما تم العمل به سابقاً والاطلاع على الاجهزة التي استخدمت في انتخابات مجلس النواب العراقي 2018، ومعرفة الية عملها فقد استضاف المجلس ممثلين عن الشركة المصنعة لاجهزة التحقق الالكتروني واجهزة تسريع النتائج .

وتدعو مفوضية الانتخابات جميع الناخبين من الذين حدثوا بياناتهم البايومترية سابقاً الى مراجعة مراكز التسجيل القريبة من محل سكناهم لغرض إستلام بطاقاتهم البايومترية الانتخابية ،كما وتدعو غير المسجلين بايومترياً الى مراجعة المركز لتسجيل بياناتهم البايومترية مستصحبين معهم الوثائق الثبوتية ، وتؤكد المفوضية في هذا الشأن إن مسؤولية الحفاظ على نزاهة الانتخابات هي مسؤولية تضامنية يؤدي الناخب دوراً كبيراً فيها من خلال تحديث بياناته البايومترية لكي يسهم في الحفاظ على صوته الانتخابي.