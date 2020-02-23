الداعمون لعلاوي يقرّون صعوبة تمرير الحكومة ويرجحون اللجوء الى الأغلبية

لم يتبق على الآماد الدستورية لتشكيلها اكثر من اسبوع

بغداد – وعد الشمري:

أقرّت الكتل السياسية المؤيّدة لمحمد توفيق علاوي، أمس الاحد، صعوبة تمرير حكومته، لكنها تحدثت عن امكانية منح الثقة لـ (نصف+1) من الوزراء، داعية الرافضين له إلى الكف عن التهديد والابتزاز والتفكير بمصلحة العراق بعيداً عن المصالح الحزبية.

وقال النائب عن قائمة سائرون أمجد العقابي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “جهود عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب للتصويت على الحكومة مستمرة من خلال جمع التواقيع المطلوبة لذلك”.

وأضاف العقابي، أن “تمرير الحكومة ليس بالسهل، بالتزامن مع الرفض الكردي لآلية ترشيح واختيار الوزراء”.

وأشار، إلى أن “تحالف القوى العراقية هو الأخر يعترض على منح رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي الحرية ويصرّ على المحاصصة وتوزيع الوزارات بين الكتل”.

ويتوقع العقابي، أن “تمر الحكومة بالأغلبية المطلوبة وهي 180 إلى 200 نائباً، حتى وأن اعترضت بعض الكتل على المرشحين لعدم حصولها على حصص في الوزارات”.

وبين، أن “علاوي جدد رفضه منح أي كتلة سياسية الحق في ترشيح شخصيات للوزارات مهما كان السبب”.

وأكد النائب عن سائرون، أن “رئيس الوزراء اصبح مطلق اليدين في اختيار الوزراء المناسبين بغية عرضهم على مجلس النواب والتصويت عليهم”.

ويذهب، إلى أن “الدستور يعطي الحق لمجلس النواب في عقد جلسته حتى مع اعتراض رئيس المجلس، كون الموضوع يتطلب جمع تواقيع 50 نائباً فقط”.

وشدد العقابي، على أن “النواب سوف يمنحون الحرية الكاملة في التصويت على المرشحين أو البرنامج الحكومي بحسب ما لديهم من قناعات وسير ذاتية ومشاريع تقدم لهم قبل انعقاد جلسة منح الثقة”.

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