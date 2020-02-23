خبير قانوني: لا يمكن تأجيل جلسة البرلمان للتصويت على الحكومة لأنها استثنائية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد الخبير القانوني طارق حرب يوم امس الأحد ان الإجراءات التي ذكرها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تطبق في الجلسة العادية وليس الجلسة الاستثنائية.

وقال حرب في تصريح تابعته الصباح الجديد: “ما تفضل به رئيس مجلس النواب من اجراءات ومواعيد وأزمان مقبولة في الجلسات الاعتيادية التي يقررها رئيس المجلس أو هيئة رئاسة مجلس النواب ولكن ذلك لا ينطبق على الجلسة الاستثنائية كالجلسة التي حدد موعدها رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي للتصويت على الحكومة الجديدة”.

وأضاف “اننا هنا أمام جلسة استثنائية بتحديد المادة 58 من الدستور والجلسة الاستثنائية من اسمها ووصفها بالاستثناء لا يطبق عليها ما قرره النظام الداخلي لمجلس النواب ولا أي قانون لحالة الاستثناء التي قررها الدستور لطلب رئيس الوزراء بتحديد موعد الجلسة”.

وتابع: لو كانت الجلسة عادية لكن من المطلوب أن يتم الالتزام بقواعد النظام الداخلي الذي شرح أحكامه رئيس مجلس النواب أما في الاستثناء والجلسة الاستثنائية فأن الاستثناء يوجب تجنب الأحكام التي ذكرها رئيس مجلس النواب لان الاستثناء بطبيعته يعني التخلص من المواعيد والإجراءات والمدد وتطبيق قواعد استثنائية واولها الالتزام بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء المستقيل كون ذلك من تصريف الأمور اليومية التي لا يمكن تأجيلها كما ورد في النظـام الداخلـي لمجلس النواب».