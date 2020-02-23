  • الأحد , 23 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مجلس الوزراء يوافق على دخول العمال الصينين الى البلاد

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تداولت مواقع اخبارية امس الاحد، وثيقة موقعة من الامين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، تبين موافقة المجلس على دخول العمال الصينيين الى البلاد بشرط حصولهم على ترخيص طبي متكامل من دبي او الدوحة.
وبحسب الوثيقة فأنه “بناءً على ما عرضه وزير الصحة بشكل طارئ خلال اجتماع مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء الموافقة على دخول الملاكات الصينية إلى الأراضي العراقية شريطة حصولهم على ترخيص طبي متكامل من احدى المؤسسات الصحية المعتمدة في (دبي، والدوحة) مع بقائهم في تلك الدول (المحطات) لمدة لا تقل عن شهر للتأكد من عدم اصابتهم بمرض فايروس كورونا، وتقديم ما يؤيد ذلك” اضافة الى قيام اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني ( 55 لسنة 2020 ) الصادر بحسب كتاب مكتب رئيس الوزراء بأخذ الإجراءات الملائمة لتجنب دخول مرض فايروس كورونا..
والتنسيق مع السفارة الصينية في العراق والشركات الصينية بشأن آلية دخول ومغادرة العمال الصينيين، ومراعاة التعليمات الصادرة من وكالة الصحة الدولية بشان فايروس كورونا».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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