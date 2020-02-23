مجلس الوزراء يوافق على دخول العمال الصينين الى البلاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

تداولت مواقع اخبارية امس الاحد، وثيقة موقعة من الامين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، تبين موافقة المجلس على دخول العمال الصينيين الى البلاد بشرط حصولهم على ترخيص طبي متكامل من دبي او الدوحة.

وبحسب الوثيقة فأنه “بناءً على ما عرضه وزير الصحة بشكل طارئ خلال اجتماع مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء الموافقة على دخول الملاكات الصينية إلى الأراضي العراقية شريطة حصولهم على ترخيص طبي متكامل من احدى المؤسسات الصحية المعتمدة في (دبي، والدوحة) مع بقائهم في تلك الدول (المحطات) لمدة لا تقل عن شهر للتأكد من عدم اصابتهم بمرض فايروس كورونا، وتقديم ما يؤيد ذلك” اضافة الى قيام اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني ( 55 لسنة 2020 ) الصادر بحسب كتاب مكتب رئيس الوزراء بأخذ الإجراءات الملائمة لتجنب دخول مرض فايروس كورونا..

والتنسيق مع السفارة الصينية في العراق والشركات الصينية بشأن آلية دخول ومغادرة العمال الصينيين، ومراعاة التعليمات الصادرة من وكالة الصحة الدولية بشان فايروس كورونا».