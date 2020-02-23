8 مليارات دولار حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق

خلية أزمة لتمديد قرار إيقاف استقبال الوافدين من الجمهورية الإسلامية

بغداد ـ الصباح الجديد:

سجلت ايران تحقيق اكثر من 8 مليار دولار حجم صادراتها الى العراق خلال اقل من عام.

وقال مسؤول الشؤون التجارية والتطويرية بمنظمة التجارة والصناعة والمعادن بمحافظة كردستان الايرانية، ان «صادرات السلع الايرانية سجلت 8.71 مليار دولار للعراق في 10 شهور خلال فترة 21 آذار 2019 حتى 20 كانون الاول 2020».

وأضاف محمد بختيار خليقي، أن «حصة محافظة كردستان من اجمالي صادرات ايران للعراق تبلغ 7 بالمئة في الفترة المذكورة بنمو 30 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة»، بحسب وكالة انباء فارس.

وأشار أن حجم صادرات ايران بلغ 35.514 مليار دولار في الشهور العشرة، إذ تبلغ حصة محافظة كردستان من الاجمالي نسبة 1.6 بالمئة.

وبيّن خليقي أن صادرات محافظة كردستان المحاذية للعراق قد بلغت 1.099 مليار دولار.

من جانبه، اعلن مدير منفذ جذابة الحدودي استئناف ايران تصدير السلع والبضائع غير النفطية الى العراق اعتبارا من صباح أمس الاحد.

وقال علي فرهودي إن الصادرات تجري بالتنسيق مع الجانب العراقي.

وكان الجانب العراقي قد اغلق الحدود يوم الجمعة بسبب مخاوف من فايروس كرونا.

وافاد تقرير لجمارك جذابة ان قيمة صادرات ايران من السلع و البضائع غير النفطية الي العراق بلغت 400 مليون دولار منذ بداية العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار 2019).

ويقع منفذ جذابة علي بعد 110 كيلومتر من شمال غرب مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان.

وترأس رئيس مجلس الوزراء ‎ المستقيل، عادل عبدالمهدي، الجلسة الخامسة للجنة الأمر الديواني 55 لعام 2020؛ حول فيروس كورونا، بحضور وزير الصحة والبيئة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق وعدد من المسؤولين.

ووجه عبدالمهدي، خلال الاجتماع الذي عقد مساء السبت وفقاً لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بتفويض خلية الأزمة تمديد قرار إيقاف استقبال الوافدين من إيران عدا العراقيين، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة للمستجدات.

وجرى، خلال الاجتماع، متابعة الجهود الحكومية والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في جميع المحافظات والمنافذ الحدودية.

وأكد عبدالمهدي، على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإعلام والتثقيف الصحي بخصوص طرق الوقاية من المرض.

ومن جهته، قدم وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، عرضاً تفصيلياً عن الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة؛ لاسيما بعد ظهور إصابات وحدوث وفيات في إيران، وسبل حماية المجتمع العراقي.

وأكد علاوي، عدم تسجيل أية إصابة في جميع مناطق العراق، ومن ضمنها إقليم كردستان.

ومن جانبه، بين مدير مكتب منظمة الصحة العالمية، أدهم رشاد، الموقف الوبائي للمرض على مستوى منطقة دول شرق المتوسط، ومستوى التعاون والدعم لجهود الحكومة العراقية ووزارة الصحة في التعامل مع المرض.

‏‎وتم تقديم عدة مقترحات لتوفير بعض المستلزمات الضرورية للتعامل مع الأزمة، وبشكل عاجل رئيس مجلس الوزراء على تلبيتها بالسرعة الممكنة.