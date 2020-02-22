بعض المكون الشيعي ينظر بعدم الثقة لتشكيلة علاوي وهي مستقلة بالعنوان فقط

نائبان عن البناء وتحالف نواب الشعب:

الصباح الجديد – متابعة:

كشفت النائبة عن تجمع نواب الشعب ندى شاكر جودت عن إظهار بعض الكتل الشيعية عدم الثقة بالتشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وذلك بعد الخلاف السني والكردي المستمر مع علاوي، فيما اعتبرت النائبة عن تحالف البناء زهرة البجاري، أن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مستقلة بالعنوان فقط، مهددة بأن مجلس النواب سينتفض ضدها اذا تضمنت وزراء من مزدوجي الجنسية، اذ قالت النائب ندى شاكر جودت ان ” هناك تحديات تواجه حكومة علاوي من الطرفين الكردي والسني فضلا عن ان جزءً من المكون الشيعي بدأ ينظر الى تلك الحكومة بنوع من عدم الثقة بانها لربما منحازة لإحدى الكتل السياسية التي تدعمها”، مشيرة الى ان ” علاوي لو كان قد شكل حكومته بعيدة عن المحاصصة تماما من شخصيات نزيهة كفوءة مهنية كان بإمكانه عرضه اسماء كابينته على البرلمان لمنع حصول الجدل المستمر منذ فترة بين الكتل السياسية ”



ومن جانبها قالت النائب زهرة البجاري في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن «حكومة رئيس الوزراء المكلف مستقلة بالعنوان فقط اما في حقيقية الأمر فهي تخضع لإرادة زعامات الكتل السياسية»، مشيرة إلى «تفرد زعامات الكتل السياسية برئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من حيث اختيار الكابينة الوزارية».

وأضافت، أن «حكومة علاوي لا تختلف عن الحكومات السابقة سوى عنوانها «، مبينة أن « مجلس النواب لم يطلع على الأسماء والبرنامج الحكومي ونتمنى اختيار شخصيات مستقلة من الداخل وليس من الخارج».

ولفتت إلى أن « البرلمان سينتفض في حال عرض علاوي اسماء مرشحي الوزرات من مزدوجي الجنسية»، مؤكدة أن « مجلس النواب لن يسمح بتكرار الأخطاء السابقة التي وقع فيها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي «.