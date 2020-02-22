وزير التخطيط يعلن إطلاق الخطة الخمسية 2020-2024 لصندوق الأمم المتحدة للسكان

تدعم جهود التنمية وتنفيذ التعداد السكاني في العراق

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي عن إطلاق الخطة الخمسية (البرنامج القُطري) 2020-2024 لصندوق الأمم المتحدة للسكان، مبيناً أهميتها في تعزيز العمل السكاني وفقاً للأولويات التي تمت بلورتها مع الشركاء كافة في القطاعين العام والخاص وبرامج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأكد الدكتور نوري الدليمي خلال مؤتمر الإعلان الذي حضره الدكتور “أولوريمي سوجنرو” الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق وممثلين عن الجهات الحكومية والمدنية والأممية والدولية ان البرنامج القُطري الجديد ينسجم مع الأولويات الوطنية في خطة التنمية الوطنية 2018-2022 ، والاستراتيجيات القطاعية ورؤية العراق في أهداف التنمية المستدامة 2030 ، واستراتيجية صندوق الأمم المتحدة للسكان 2018-2021 ، مشيداً بذلك بالدعم المتواصل لممثلية صندوق الأمم المتحدة في العراق في جميع المجالات ذات العلاقة، وجميع الشركاء الذين عملوا على بلورة البرنامج القُطري.

وبين الوزير تعاون جميع الشركاء مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لتحقيق مخرجات البرنامج القُطري 2020-2024 في توفير البيانات الإحصائية الدقيقة ودعم تنفيذ التعداد العام 2020 في جميع مراحله ودعم برامج الصحة الإنجابية والجنسية وتنظيم الأسرة والاسهام في تطوير النظام الصحي العام، ودعم تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية وتوفير البيانات الإحصائية عن الشباب وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، ودعم المسوح الإحصائية في المجالات الصحية والاجتماعية، وتحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية وتوفير وتحسين البيانات الإحصائية وبما ينسجم مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. من جانبه لفت الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق ان وثيقة البرنامج القُطري الجديدة تعد الثالثة من نوعها في العراق ، مؤكداً تركيزها على تعزيز القدرات الوطنية ، سيما في مجالات تحسين النظم الصحية وتمكين النساء بما يسهم بتلبية الاحتياجات الإنمائية والإنسانية الناشئة.

وكان وزير التخطيط وقع مذكرة تعاون مشترك بين العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لدعم جهود تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المزمع تنفيذه نهاية العام الحالي بمبلغ (17 مليونا و200 ألف دولار) ووقعها عن الجانب الأممي الدكتور “أولوريمي سوجنرو” الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق. وبين الوزير ان الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية وزارة التخطيط في توحيد جميع الجهود الوطنية والدولية نحو تنفيذ التعداد العام وفقاً للتوقيتات والأهداف التنموية المحددة له ، لافتاً إلى ان التعداد سيكون تعداداً آمناً لدعم سياسات التنمية ، ومن خلاله سيتم التعرف على أعداد الكتلة البشرية في كل جغرافية ومدى حاجتها من مدارس ومستشفيات وبنى تحتية وغيرها من الخدمات ، مثمنا في ذات الوقت الدعم الكبير الذي يوليه صندوق الأمم المتحدة للسكان لوزارة التخطيط في جهودها الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في العراق.

من جانبه أشاد الدكتور “أولوريمي سوجنرو” بمستوى التعاون المشترك الذي عززه وزير التخطيط مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجهوده في بلورة العديد من مسارات العمل المهمة التي أسهمت في تنفيذ المزيد من الفعاليات والبرامج والمشاريع الداعمة لتحقيق أهداف رؤية العراق التنموية 2030.

الى ذلك اعلنت وزارة التخطيط انها زودت مجلس النواب العراقي باسماء وأعداد الأقضية والنواحي المرتبطة بجميع المحافظات وعدد سكانها المعتمدة لغاية عام ٢٠١٩ بناء على طلب المجلس لأغراض قانون الانتخابات الجديد ، نافية بشدة ماتناولته بعض وسائل الاعلام ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، بان الوزارة اعتمدت الأقضية والنواحي المسجلة ، قبل عام ٢٠٠٣ فقط .

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي في بيان ان مجلس النواب طلب من الوزارة تزويده بكشف تفصيلي عن عدد الأقضية والنواحي المعتمدة ، لعدة سنوات ، بعد عام ٢٠٠٣ ، مبينا ان عدد الأقضية المعتمدة لغاية عام ٢٠١٩ بلغ (١٦٨) قضاء في جميع المحافظات ، مشيرا الى ان آلية اعتماد الوحدات الادارية المتمثلة بالاقضية والنواحي في اجراء الانتخابات هي من اختصاص مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات .