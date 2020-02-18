  • الثلاثاء , 18 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون دولية
  • مقتل 23 لاجئا على الأقل في تدافع على مساعدات بالنيجر

مقتل 23 لاجئا على الأقل في تدافع على مساعدات بالنيجر

شؤون دولية
التعليقات على مقتل 23 لاجئا على الأقل في تدافع على مساعدات بالنيجر مغلقة
10 views

الصباح الجديد ـ وكالات :
أعلن مسؤولون أن 23 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم امس الأول الاثنين، في تدافع عندما هرع لاجئون نيجيريون للحصول على طعام وملابس من مركز اجتماعي في النيجر على حدود البلدين.
وقال مسؤولون إقليميون نيجيريون، إن اللاجئين كانوا يصطفون للحصول على المساعدات في بلدة ديفا.
وتقول الأمم المتحدة، إن نحو 250 ألف نازح يقيمون في المنطقة فروا من هجمات جماعة «بوكو حرام» الإسلامية المتشددة وجماعات مسلحة أخرى في شمال شرق نيجيريا.
وتقاتل «بوكو حرام» منذ عقد لإقامة خلافة إسلامية في المنطقة، ونفذت غارات متكررة في دول تشاد

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة