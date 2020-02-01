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قبيل الاجتماع الطارئ برئاسة العراق.. الحكيم يلتقي أبو الغيط لبحث ملفين

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بغداد – الصباح الجديد

يلتقي وزير الخارجية محمد علـي الحكيم، السبت، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لبحث ملفين، وذلك قبل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة العراق والذي سيبحث تداعيات “صفقة القرن”.

ونقلت صحيفة “الصباح” الحكومية عن مصدر بالجامعة العربية أن “اللقاء يتضمن التباحث في مجمل القضايا العربية، وخاصة آخر التطورات الخاصة بالعراق، وكذلك التباحث عما سيتفق عليه وزراء الخارجية من قرارات بما يخص ما يسمى بـ (صفقة القرن) التي أطلقتها واشنطن الاسبوع الماضي، وسيحضر الاجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت، أمس الأول الخميس، أن العراق سيترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تداعيات “صفقة القرن”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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