مستشار عبد المهدي يكشف معوقات فرص الاستثمار في العراق

بغداد – الصباح الجديد

كشف مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، السبت (01 شباط 2020 ،)عن المعوقات التي تواجه فرص الاستثمار في العراق، ً مشيرا الى أن قانون الاستثمار في العراق هو أحسن القوانين بين مثيلاته في الدول المجاورة.

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “قانون الاستثمار في العراق هو من أحسن القوانين بين مثيلاته في الدول المجاورة، إلا أن أكبر ما يعيق فرص الاستثمار هو عدم وجود خريطة استثمارية للأرضي المهيأة لأن تكون أراضي فرص استثمارية”.

وأضاف أن “هذا يدفع بالباحثين عن فرص الاستثمار في العراق إلى البحث بأنفسهم عنها بين الوزارات والبلديات، وبالتالي ضياعهم بين اقطاعيات المحاصصة”.

وأشار الى أن “وجود هذا الأراضي الجاهزة التي يصلها المستثمرون بنظام الشباك الواحد، سيدفع على قانون الاستثمار العراقي المشجع، وهذا ما بالاستثمار الى قطع أشواط كبيرة في العراق بناءً يتوجب على الحكومة العمل عليه سريعا”.

وفي وقت سابق، أكدت مديرية الاقامة في وزارة الداخلية، تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين في مجال الإعمار والشركات النفطية.

وقال مدير مديرية الإقامة العميد قصي الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المديرية باشرت بتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين في مجال الإعمار والشركات النفطية”، ً مشيرا الى “توجيه الوزارة بسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بدخول المستثمرين في مشروع بسماية ومشروع مصفى كربلاء الاستراتيجي”.