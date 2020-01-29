  • الأربعاء , 29 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصليب الأحمر: نطالب بوقف العنف في العراق بعد تسببه بالاف القتلى والجرحى

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
دعت منظمة الصليب الاحمر الدولية الى ضرورة ايقاف اساليب العنف التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى في البلاد.
وقالت المنظمة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “الصليب الأحمر الدولي تبرع بمستلزمات طبية لمستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية لتوفير العلاج لجرحى الاحتجاجات المستمرة في العراق”.
واكد الصليب الاحمر في بيانه بأنه “يجب السماح للطواقم الطبية بأداء عملها دون عنف أو تخويف”، مشددا بالقول “يجب ايقاف اساليب العنف التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى ولا ينبغي القبول باتخاذها كمنهج”.
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة العشرات منذ ذلك اليوم، بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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