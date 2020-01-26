ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، قال إن الشركة تتوقع تمديد الاتفاق بين أوبك ومنتجين كبار آخرين للحد من إنتاج النفط لما بعد آذار.

والموعد الحالي لانقضاء الاتفاق هو نهاية آذار.

وقال علي كبيروف أيضا إن استثمارات الشركة تتراوح حاليا بين 650 و670 مليار روبل (10.5-10.8 مليار دولار).