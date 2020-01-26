  • الأحد , 26 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

لوك أويل

شؤون أقتصادية
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ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، قال إن الشركة تتوقع تمديد الاتفاق بين أوبك ومنتجين كبار آخرين للحد من إنتاج النفط لما بعد آذار.
والموعد الحالي لانقضاء الاتفاق هو نهاية آذار.
وقال علي كبيروف أيضا إن استثمارات الشركة تتراوح حاليا بين 650 و670 مليار روبل (10.5-10.8 مليار دولار).

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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