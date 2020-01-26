306 آلاف طن انتاج العراق من محصول الشلب

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير التجارة ورئيس لجنة التسويق العليا محمد هاشم العاني، أمس الأحد، عن انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الشلب للموسم الحالي 2019-2020 وبنجاح متميز.

وأكد الوزير العاني، «إنهاء الموسم التسويقي لمحصول الشلب للموسم الحالي 2019-2020 بنجاح متميز، إذ انتج العراق اكثر من 306 آلاف طن من محصول الشلب بنوعية الياسمين والعنبر».

وأضاف ان «بالتزامن مع الموسم التسويقي الحالي تم تحقيق العديد من النجاحات والتي تأتي في مقدمتها اعداد المواصفات التصنيعية والاعلان على التعاقد مع المجارش الاهلية فضلا عن البدء في تصنيع الرز واستلام الرز من المجارش والمباشرة في توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية ليكون ضمن موائد المواطنين».

ومضى العاني الى القول، أن «اجمالي ما تم استلامه من المحصول تجاوز الـ(306) آلاف طن شلب بنوعية الياسمين والعنبر متوزعة ما بين (231,695) الف طنا شلب ياسمين و(75,252) الف طن شلب عنبر».

وتابع، أن «ايقاف التسويق بشكله النهائي كان يوم السبت الماضي الموافق 25 من شهر كانون الثاني الجاري في محافظتي النجف والديوانية، بعد ان تم ايقافه لست محافظات الاخرى ديالى وبابل وذي قار وواسط والمثنى وميسان يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 من الشهر الجاري».

ولفت وزير التجارة، إلى أن «الموسم التسويقي كان قد انطلق في السابع من شهر تشرين الثاني من العام الماضي بعد تهيئة المساحات الخزنية والامور اللوجستية لاستيعاب الكميات المسوقة من المزارعين والفلاحين».