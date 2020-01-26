شكر حاجم الصالحي

ثملٌ بالموسيقا

يغمرني دفُ الخدين

وجمر الشفتين ورفيف النهد

من (( خسرو جنوبي ))

والى جنة (( دربند ))

كوكوش تغنّي

و (( ندى )) تتماوج من فرط الوجد

الدشت يفيض أنيناً

والروحُ شظايا

تستذكر طعم الشهد

في الزمن الغارق بالسعد

ياهٍ … ما أحلى أوجاع الذكرى

دعْها .. وتمتع بفراديس اللحظة

بين جنان الربِّ وشميم الورد

هذي ألوانٌ من ضوء صبايا

ونهارات من مطرٍ وغيوم

تتراكض ما بين الرعد

وهذي جنة دربند

تستلقي بأمان

فوق فراش الراحة

تحت ظلال السرو

وعيون الرغبة

في موجات البرد

ما أسعدنا

ما أجمل سهرتنا

كم كنا نتمنى

لو طال الليل بنا

وتمادى وامتد

لكن الفجر يباغتنا وينادينا

هيّا عودوا الى خسرو جنوبي

ودعوا الفتنة ترقصُ

في جنة دربند

وغداً هبوا الى (( تجريش ))

ففيها ما تبغون من الدهشة

وهي الحضن الدافئ والمهدْ

خسرو جنوبي : ضاحية في غرب طهران

دربند : منطقة سياحية شمال طهران

تجريش : جنة سياحية في شمال طهران