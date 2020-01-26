الدهشة الفلسفية لجان هرش

صدر حديثا عن منشورات الجمل كتاب «الدهشة الفلسفية» تأليف جان هرش، ترجمة محمد آيت حنّة. وهذا الكتاب، ليس تاريخا تقليديا للفلسفة، وانما هو فقط محاولة أصبو عبرها الى أن أبرز، عبر نماذج مختارة تنتمي الى تاريخ يمتد لألفي سنة من الفكر الغربي، كيف استبدت الدهشة ببعض من بني جنسنا؛ تلك الدهشة التي منها وُلدَت الفلسفة. ما كانت طبيعة تلك الدهشة؟ ما المناسبة التي شهدت ميلادها؟ وكيف تم التعبير عنها؟ أن نندهش، تلك الخصيصة المميزة للإنسان.

وهذا العمل سعيُ لبعث تلك الدهشة. وفيه سيعرف القارئ، او هذا ما اتمناه، قدرته على الدهشة، وهي دهشة غيره. سيتمكن من التعرف عليها. في هذا الكتاب يبدأ المؤلف من المدرسة الملطية حوالي سنة ٦٠٠ ق.ب ثم المدرسة الايونية، مرورا بسقراط، افلاطون وارسطو… يصل الى فلسفة العصر الوسيط بعدا الى عصر النهضة في القرنين الخامس والسادس عشر، الى النزعة التجريبية الانجليزية ثم الى المثالية الالمانية، بعدها يمر بفرويد، ماركس، برغسون، كييركغور…. وغيرهم.

ويريد هذا الكتاب لنفسه أن يكون مدخلا إلى مفكرى الماضى العظام، أولئك الذين اجتهدوا ، كل على طريقته، في توضيح مشكلات لا تنقضي، وفهمها والانخراط فيها ومحبتها، لأنه من دون هذه المشكلات، التي كثيرا ما نميل إلى نسيانها أو إنكارها، لن نكون بشرًا: لن نحوز، لا إمكانية ولا واجب أن نكون كائنات حرة ومسؤولة.