اليوم.. لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الكرة الممتاز

بمشاركة 15 فريقا يتوزعون بين 3 مجموعات

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقدت لجنة المسابقات أول أمس إجتماعها لبحث آلية الدوري الممتاز الحالي.وتم تحديد الساعة الحادية عشر صباحا اليوم الاثنين موعدا لقرعة الدوري الممتاز بمشاركة 15 فريق.. وستقسم الفرق على ثلاث مجموعات تجري المباريات من مرحلتين.وسيكون الزوراء والجوية والشرطة على راس المجموعات الثلاث.. وسيترشح فريقان من كل مجموعة وتخوض دوري عام من مرحلة واحدة لتحديد البطل والوصيف.

وفي اطار تعزيز صفوفه، فتح الشرطة قنوات الاتصال، مع 4 لاعبين أجانب، لضم 3 منهم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.وبحسب الانباء الواردة من أسوار النادي الجماهيري، فأن الشرطة يتفاوض مع لاعبين برازيليين، والليبي معتز المهدي، بالإضافة إلى مهاجم الكويت الكويتي السابق، الكولومبي كالديرون.

وعاود المدرب الصربي للفريق، ألكسندر إليتش، للعاصمة أمسبغداد الأحد ، فيما باشر الشرطة تدريباته أول أمس.وقاد الجهاز الفني المساعد الوحدة التدريبية الأولى، بعد الخروج من البطولة العربية للأندية، على يد الشباب السعودي.

هذا ومنح فريق نفط ميسان، نجميه أكرم رحيم ومحمد مزهر، الضوء الأخضر للانتقال إلى فريق الشرطة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال مصدر في النادي ، إن الإدارة قررت منح اللاعبين رحيم ومزهر الضوء الأخضر للانتقال إلى صفوف فريق الشرطة، على سبيل الإعارة كون النادي يمر بضائقة مالية، ويسعى للفائدة من المردود المالي من صفقتي انتقالهما.

وأوضح أن اللاعبين أبديا رغبة في الانتقال للشرطة، وهناك مفاوضات بين الإدارتين كون اللاعبين يطمحان لتمثيل المنتخب الوطني، ووجودهما في ميسان قد يبعدهما عن الأضواء، خلال فترة توقف الدوري.وتابع: «حال تم استئناف الدوري سيشارك فريق نفط ميسان بما معه من لاعبين، حيث يواصل الفريق تدريباته بشكل متقطع لحين تحديد موعد استئناف المسابقة بشكل رسمي».

إلى ذلك، أقترب نادي نفط الوسط من التعاقد مع لاعبين جدد بفترة الانتقالات الشتوية تحضيرا لاستئناف منافسات الدوري.

وقال مدرب الفريق راضي شنيشل أن المفاوضات وصلت لمراحل نهائية مع المحترف المغربي ياسين بايوض ومن المؤمل أن تنتهي الصفقة خلال الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى مساعي لضم محترف سنغالي أخر لتعويض مغادرة اللاعبين المحترفين زاكري ومارشال، وبين أن الفريق انتظم في التدريبات اليومية في ملعب النادي من خلال المران اليومي حيث نسعى للتحضير المناسب قبل استئناف الدوري حيث عانت الأندية كثيرا من التوقف الطويل للمسابقة.

وأشار إلى أن الفريق افتقد ثلاثة لاعبين جراء التوقف وهم المحترفان مارشال وزاكري بالإضافة إلى احتراف مهاجم الفريق محمد شوكان بصفوف نادي كاظمة الكويتي، وبالتالي يحتم علينا تعويض اللاعبين المغادرين وسعينا لإضافة محترفين أثنين ولاعب محلي أخر.يشار إلى أن نفط الوسط خاض مباراتين فقط في الدوري وحقق من خلالهما الفوز

من جانبه، كشف نادي السماوة الرياضي، سبب عدم مشاركته في دوري الكرة الممتاز 2019/ 2020.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، استئناف الدوري الممتاز في الـ20 من شهر شباط المقبل.

وذكر النادي في بيان صحفي، انه «نظراً للأوضاع العامة التي يمر بها بلدنا الحبيب و مطالبات من قبل أبناء الشعب لحقوقهم من قبل الدولة، حيث أدت بعض الأحداث على تأخر انطلاق مسابقة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم لهذا العام و بعد عودة عجلة دوران الدوري على نظام التجمع في إقليم كردستان و فيه حرية المشاركة من عدمها من دون هبوط أي فريق لمصاف الدرجة الأولى».

وتابع «لذا قررت الهيأة الإدارية ل‍نادي السماوة الرياضي عدم المشاركة في ما تبقى من المسابقة كونها من الأندية غير المؤسساتية مدخرة جهودها الإدارية و المادية للموسم القادم الذي سيبدأ الأعداء لهُ مبكراً لبناء فريقها الكروي و تأهيل ملعبها الأولمبي تحضيراً للموسم القادم».

واوضح أن «إدارة النادي تقدم شكرها الكبير للملاك الفني و اللاعبين على الايام الجميلة التي مضت و مواقف المدربين و لاعبيهم تجاه سمعة كرة السماوة و تحملهم بعض التأخير الذي قد يحدث في الأموال لكن سرعان ما اوفت إدارة النادي سابقاً جميع مستحقاتهم المالية تكريماً لجهودهم و عملهم الدؤوب و عمل الهيأة الإدارية بمبدأ الأخوة و المحبة مع الجميع».