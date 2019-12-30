أبرز الأحداث العلمية العالمية في 2019

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2019 كان عامًا حافلًا بالأحداث والإنجازات في شتى مجالات العلوم وشهد مشاركة فاعلة لم تقتصر على الدول المتقدمة واتسعت خارطة الابتكار لتشمل دولًا كثيرة حول العالم دخلت بقوة إلى الحراك العلمي نعرض لك في هذا المقال نبذة مختصرة عن بعض تلك الأحداث.

نوبل

فاز بجائزة نوبل للعلوم للعام 2019، التي قدمتها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم في تشرين الأول الماضي مجموعة من العلماء عن أبحاثهم وابتكاراتهم القيمة في شتى المجالات العلمية.

في الطب حاز على الجائزة الأميركيان وليام كايلين وجريج سيمنزا والبريطاني بيتر رادلكيف، لقاء أبحاثهم الناجحة في اكتشاف كيفية تحسس الخلايا وتكيفها مع كمية الأكسجين المتوفرة، ما يسمح بمكافحة أمراض السرطان وفقر الدم ويمهد الطريق لاستراتيجيات واعدة للتصدي لأمراض أخرى.

وفي مجال الفيزياء فاز ثلاثة فيزيائيين تقديرًا لأبحاثهم واكتشافاتهم الرائدة في مجال تحسين فهمنا لتطور الكون ومكان الأرض في الفضاء وهم الكندي الأميركي جيمس بيبلز والسويسري ميشيل مايور والسويسري ديدييه كيلو.

أما في مجال الكيمياء فقد فاز الأميركي جون بي جوديناف والبريطاني ستانلي ويتينجهام والياباني أكيرا يوشينو لتطويرهم بطاريات الليثيوم أيون القابلة للشحن وبذلك أصبح جوديناف البالغ 97 عامًا عميد الفائزين بجوائز نوبل.

حاسوب كمومي تجاري

كشفت شركة آي بي إم، في كانون الثاني 2019 عن حاسوبٍ كمومي تجاري أنيق في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2019 في لاس فيغاس عارضة المزايا والتطبيقات الممكنة للحوسبة الكمومية.

سيارة كهربائية بأرجل آلية

وأعلنت شركة هيونداي في بيان صحفي عن فئة جديدة تمامًا من السيارات قادرة على المشي حيث نشرت صورة لها في كانون الثاني الماضي وهي مركبة كهربائية بأربعة أرجل آلية في نهاية كل منها عجلة. وتضم كل رجل ثلاثة مفاصل على الأقل ما يسمح بالقيادة أو المشي أو حتى تسلق أكثر التضاريس خطورة.

جلد إلكتروني قابل للارتداء

وطور باحثون في جامعة كونيتيكت الأميركية وجامعة تورنتو الكندية خلال العام الحالي جلدًا إلكترونيًا اصطناعيًا قابلًا للارتداء يُعطي البشر والروبوتات قدرات خارقة كما جُهِّز الجلد الاصطناعي المرن بأجهزة استشعار متعددة الوظائف للإحساس بوجود مجال مغناطيسي قوي أو تغيرات في الضغط

اختبار ناجح لمروحية المريخ

واختبرت وكالة الإدارة الأميركية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) بنجاح، في آذار الماضي مروحية صغيرة مخصصة للطيران في أجواء المريخ مزودة بنظام كاميرات عين الطائر محمولة على مسبار الفضاء مارس2020، المقرر وصوله إلى الكوكب الأحمر في شباط 2021.

اكتشاف جزيئات مياه متحركة على القمر

وفي الشهر ذاته؛ اكتشف مسبار ((مستكشف القمر المداري)) التابع لوكالة ناسا جزيئات مياه متحركة على الجانب القريب المرئي للقمر ما يبشر بتحول مهم لبعثات البشر المستقبلية إليه. ولاحظ العلماء تحرك جزيئات المياه تزامنًا مع تسخين سطح القمر خلال دورة النهار القمرية.

كلاب آلية بقدرات هائلة

واستعرضت شركة بوسطن ديناميكس، في نيسان الماضي، مجموعة من 10 كلاب آلية بقدرات هائلة تُدعى سبوت باور، وهي تجر شاحنة ضخمة في ساحة ذات درجة ميل طفيفة حيث يتمتع الروبوت رباعي الأرجل البالغ وزنه 30 كيلوجرامًا بإمكانيات عدة منها تسلق السلالم وعبور تضاريس مختلفة وحمل وزن يبلغ 15كيلوجرام.

العودة بالزمن

وشهد العام 2019 أيضًا تجربة فريدة، أجراها علماء فيزيائيون روس تمكنوا من عكس تدفق الزمن بالاستعانة بحاسوب كمومي حيث نجح الفريق في إعادة الحاسوب الكمومي العام لشركة آي بي إم الأميركية إلى الحالة التي كان عليها قبل لحظات، وقد تشكل النتائج الدقيقة للتجربة نقطة تحول في مستقبل الحوسبة وفيزياء الكم فضلًا عن تغيير فهمنا للوقت أيضًا.

إعادة البصر جزئيًا للعين المتضررة

وفي تجربة طبية استثنائية، أُعلِن عن نتائجها في تموز الماضي، استعاد ستة أشخاص من أصحاب الهمم فاقدي البصر نظرهم جزئيًا من خلال جهاز جديد يُدعى أوريون يغذي الدماغ مباشرة بصورٍ من كاميرا خارجية وهم أول من استفاد من هذه التقنية المتطورة على أمل أن تفيد أشخاصًا آخرين كُثُر.

إرهاصات لابتكار الجاذبية الاصطناعية

قرر باحثون من جامعة كولورادو الأميركية خلال 2019 تقليص تأثير الجاذبية بالاستعاضة عن النظام بجهاز صغير الحجم يُوضَع في حجرة ويدور بالشخص ليعطي تأثير جاذبية شبيهة بالجاذبية الأرضية في إنجاز غير مسبوق يحمل فوائد كبيرة لرواد الفضاء، نظرًا لمعاناتهم من آثار غير مفهومة تمامًا للجاذبية الصغرى التي يمكثون تحت تأثيرها لشهور عدة في كل رحلة.

اكتشاف أقدم المجرات في الكون

ورصد علماء الفلك في 2019 عنقود مجرات هي أقدم المجرات المرصودة في الكون والتي لم يكن بالإمكان اكتشافها سابقًا بسبب الرحلة الطويلة لضوء نجوم تلك المجرات التي بلغت نحو 13 مليار سنة ضوئية حتى وصولها الأرض.

رقم قياسي للطيران ببدلة الرجل الحديدي

وحطم ريتشارد براوننج المخترع والمغامر البريطاني الذي تصفه وسائل الإعلام عادةً بالرجل الحديدي الحقيقي، في تشرين الثاني الماضي رقمه القياسي السابق بالطيران في بدلة مجهزة بمحرك نفاث حيث طار بالبدلة النفاثة الموجهة بجناح بسرعة كبيرة بلغت 136.891 كيلومترًا في الساعة متجاوزًا ضعف رقمه القياسي المُسجَّل قبل عامَين والبالغ 51.53 كيلومترًا في الساعة ليدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر سرعة باستخدام بدلة تعمل بمحرك نفاث يتحكم بها جسديًا وموجهة بقوة الرياح.

وكالة الفضاء الهندية تستكشف الزهرة

وأعلنت وكالة الفضاء الهندية في الشهر ذاته عن خطتها لإطلاق مهمة فضائية إلى كوكب الزهرة واستخدام مسبار مداري لرسم خريطة لكامل الكوكب ومسح ومعرفة ما يجري تحت سطحه حيث ستوفر المهمة في حال انطلاقها للعلماء فهمًا أكبر لجارنا الكوكبي ومعرفة معلومات حول سلوك غلافه الجوي الغريب حيث ان الوكالة تنتظر حاليًا موافقة الحكومة الهندية على المهمة لتنطلق المهمة بحلول العام 2023.

أول صورة في التاريخ لثقب أسود

وأعلن فريق دولي من علماء مشروع تلسكوبات إيفنت هورايزون في نيسان الماضي أنهم التقطوا صورًا مباشرة لثقب أسود عملاق في مجرة إم87 حيث توضح الصور أن العلماء شاهدوا فعلًا أجرامًا سماوية كان وجودها مجرد افتراض حتى وقت قريب وعلى الرغم من القوة المدهشة للثقوب السوداء لكنها ضئيلة الحجم على المقياس الكوني حيث ان هذا الامر أشبه بالوقوف على الأرض والتقاط صورة لقرص فيديو رقمي تركه شخص على سطح القمر.