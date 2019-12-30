أبرز ما قدمه تطبيق «فيسبوك» لمستخدميه عام 2019

متابعة – الصباح الجديد:

حاولت «فيسبوك» إرضاء مستخدمي تطبيقاتها واجتذاب مستخدمين جدد وأطلقت عام 2019 العديد من الميزات والتقنيات التي نالت إعجاب الملايين.

الوضع الداكن في تطبيق «مسنجر»:

أضافت «فيسبوك» في مارس العام الجاري ميزة «الوضع الداكن» أو Dark Mode على تطبيق «مسنجر» المخصص للمراسلة والمكالمات، ولقيت هذه الميزة اهتماما كبيرا من قبل مستخدمي هذا التطبيق.

ميزة الاتصال الجماعي عبر «مسنجر»:

أتاحت «فيسبوك» عبر هذه الميزة لمستخدمي «مسنجر» إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو يتصلون فيها بمجموعة من الأصدقاء أو المستخدمين في وقت واحد، ما جعل استخدام التطبيق وسيلة ممتعة للتواصل مع العائلة أو الأصدقاء.

تبويب مخصص للألعاب على الأجهزة المحمولة:

أضافت «فيسبوك» على تطبيقها خدمة Facebook Gaming التي سهلت للمستخدمين استكشاف وممارسة ومشاركة الألعاب مع الأصدقاء الموجودين لديهم في التطبيق.

ميزة «التراجع عن الإرسال» في «مسنجر»:

تسمح هذه الميزة لمستخدمي تطبيق «مسنجر» بالتراجع عن إرسال أي رسالة خلال فترة زمنية محددة، أو حذف الرسائل التي أرسلوها لشخص ما، على غرار ما يمكن فعله في تطبيق «واتس آب».

أداة التذكير بالمواعيد الطبية:

أعلنت «فيسبوك» في أكتوبر الماضي عن أداة Preventive Health التي تساعد المستخدمين على تذكر مواعيد الإجراءات الطبية أو زيارة الطبيب.