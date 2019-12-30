راحلون وجوائز ومهرجانات في عام 2019

الراحلون عام 2019

فقدت الساحة الفنية والادبية والسياسية والعلمية في العراق والوطن العربي العديد من الاسماء المعروفة للعام المنصرم 2019 ،ومن ابرز من فقدهم العراق كان الفنان الكبير الدكتور سامي عبد الحميد عن عمر 91 سنة وهو كاتب وممثل مسرحي وأستاذ جامعي عراقي اضافة لتحسين بك سعيد وهو سياسي عراقي وامير الايزيديين والكاتب والروائي علاء مشذوب والشاعر الشعبي خضير هادي ولاعب الكرة سعدي يونس اضافة الى عالمتي الآثار بهيجة خليل ولمياء الكيلاني والكاتبة والاديبة ناهدة رفيق حلمي والطبيب والجراح العراقي فلاح شوكت النقيب.

ومن مصر رحل الرئيس المصري محمد مرسي، خامس رؤساء جمهورية مصر العربية

وعدد من الفنانين هم : سعيد عبد الغني ونادية فهمي و جلال عيسى وإسماعيل محمود ومحمود الجندي ومحسنة توفيق ومحمد نجم ومحمد أبو الوفا وعزت أبو عوف وفاروق الفيشاوي وطلعت زكريا و هيثم أحمد زكي وشعبان عبد الرحيم ومدير التصوير محسن نصر، ومن لبنان جوسلين صعب وهي صحفية ومخرجة سينمائية لبنانية والمخرج السينمائي جورج نصر ، اضافة للفنان نبيل المشيني من الاردن والمخرج السينمائي والتلفزيوني التونسي شوقي الماجري اضافة لثاني رؤساء الجمهورية التونسية الرئيس زين العابدين بن علي.

وكالعادة يحفل العام المنصرم بالعديد من المواقف والاحداث اوجزنا بعضا منها:

أفضل ممثل وأفضل نص في مهرجان قرطاج المسرحي 2019

حصد المسرح العراقي جائزتين مهمتين في مهرجان قرطاج المسرحي الدولي بدورته الـ (21) الذي أختتم في العاصمة التونسية، فقد حصل الفنان المبدع (رائد محسن) على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية أمكنة إسماعيل للكاتب هوشنك وزيري وإخراج ابراهيم حنون وهي من إنتاج الفرقة الوطنية للتمثيل التابعة لدائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الإنجاز العراقي الثاني جاء في جائزة أفضل نص مسرحي (كلب الست) للكاتب العراقي على عبد النبي الزيدي،

“شارع حيفا” يضيء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2019

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الحادية والأربعين والتي تواصلت من العشرين من الشهر الجاري لغاية التاسع والعشرين منه بمشاركة عربية وعالمية واسعة، إضافة للمشاركة العراقية على صعيد الأفلام والنقد والأفلام العراقية المشاركة المتمثلة بالفيلم الروائي (بغداد في خيالي) للمخرج سمير جمال الدين وعرض عرضا أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزمن الفيلم104 دقيقة، وفيلم (شارع حيفا) للمخرج مهند حيال وهو فيلم روائي وزمنه 79 دقيقة.

في مسابقة آفاق السينما العربية أحسن أداء تمثيلي- الممثل العراقي على ثامر – “شارع حيفا” إخراج مهند حيال- العراق- ، و جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم “شارع حيفا” إخراج مهند حيال- العراق- مسابقة آفاق السينما العربية.

ملكة جمال الكون 2019 : أتمنى أن ترى كل فتاة انعكاس وجهها في وجهي

“ترعررت في عالم لا يعد امرأة مثلي، بلون بشرتي ونوع شعري جميلة. وأعتقد أنّ ذلك الزمن انتهى اليوم”. هذا ما قالته الجنوب أفريقية زوزيبيني تزنزي عقب فوزها بلقب ملكة جمال الكون بداية شهر كانون اول المنصرم ، أكثر من 90 امرأة من شتى دول العالم شاركن في المسابقة التي عقدت في أتلانتا الأميركية وفازت زوزيبيني على ملكتي جمال بورتوريكو ماديسون أندرسون والمكسيك سوفيا أراغون اللَّتَين وصلن إلى المرحلة النهائية بعد أن طرحت عليهنّ أسئلة عن مواضيع مثل التغير المناخي والتظاهرات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتعلّق السؤال النهائي لزوزيبيني (26 عاماً) بماذا يجب أن تُعلّم الفتيات اليوم وكان جوابها “الزعامة”: “إنه شيء كانت تفتقر إليه الفتيات والنساء لوقت طويل جداً، ليس لأننا لم نكن نريد ذلك، بل بسبب التصنيفات التي ألصقها المجتمع بدور النساء”.

المهرجانات المحلية 2019

وشهدت الساحة الابداعية العراقية العديد من المهرجانات والفعاليات خلال العام المنصرم منها مهرجان الفلوجة المسرحي الاول ومهرجان القمرة السينمائي ومهرجان الفيلم الدولي الرابع في السليمانية ومهرجان اربيل الدولي للمسرح و مهرجان النهج السينمائي الدولي الخامس في كربلاء المقدسة و ايام اوروك الثقافية في السماوة ومهرجان المربد الشعري بنسخته الثالثة والثلاثين ، وبسبب الاحداث التي يمر بها العراق تقرر تأجيل مهرجان العراق الوطني للمسرح الذي كان من المزمع اقامته في بغداد للمدة من 5 الى 11 تشرين الثاني الماضي.