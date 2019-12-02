النزاهة: صدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة نينوى السابق

بغداد – الصباح الجديد

أفصحت الهيأة عن صدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة نينوى السابق، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت إلى أن الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمراً باستقدام رئيس جامعة نينوى السابق؛ لقيامه بفتح موقع بديل لجامعة الموصل في محافظة دهوك للدراسات الأولية والعليا دون وجود سند قانوني.

وأضافت الدائرة إن المتهم ارتكب مخالفات إدارية ومالية في عمل الموقع البديل خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (192 لسنة 2016).

وأوضحت أن أمر الاستقدام في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.