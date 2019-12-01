وزير التخطيط : التعاقد مع 4 شركات عالمية متخصصة لفحص البضائع المستوردة في بلد المنشأ

بحث مع السفير الفرنسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي عن التعاقد مع 4 شركات عالمية متخصصة لفحص السلع والبضائع المستوردة للعراق في بلد المنشأ، وذلك ضمن رؤية الوزارة لحماية المستهلك من أي بضائع رديئة ، مبيناً بذلك شمول جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في عمليات الفحص.

وأوضح الدكتور نوري الدليمي عقب الاتفاقية التي وقعها عن الجانب العراقي رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الدكتور حسين علي داود، أن العمل ببنودها سيتم مطلع العام المقبل وسيستمر لمدة 3 سنوات.

من جهته أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ان الشركات العالمية الأربع تم اختيارها من بين 19 شركة تقدمت بطلب الحصول على تراخيص الفحص ، مبيناً ان عملها سيتم وفقاً للمعايير العالمية والمواصفات القياسية العراقية.

على صعيد متصل بحث الوزير مع “برونو اوبير” السفير الفرنسي لدى العراق والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وبين الدكتور نوري الدليمي خلال اللقاء الفرص الاستثمارية التي يمكن للشركات الفرنسية المتخصصة ان تسهم بها في عموم العراق، مؤكداً على أهمية اسهام الشركات الفرنسية في توفر فرص العمل وتطوير الخبرات العراقية ، مشيداً بذلك بجميع الأعمال التي تنفذها الشركات الفرنسية في عموم المحافظات، والدور البارز للحكومة الفرنسية بمساعدة العراق في جهوده لإعادة الاستقرار والإعمار.

كما بحث اللقاء تقديم جميع التسهيلات للشركات الأجنبية، وتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في محافظات الوسط والجنوب، ومشاريع إعادة الإعمار في مدينة الموصل، وإعادة تأهيل مطار الموصل، ومشروع القطار المعلق في بغداد.

من جهته أكد السفير “اوبير” دعم حكومته لجهود إعادة التعافي والاستقرار في العراق ، مبيناً أهمية التسهيلات وإجراءات التعاون التي وجه بها وزير التخطيط خلال اللقاء في تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية الحيوية في عموم المحافظات.

هذا وناقش اللقاء ملف حوكمة الأنشطة المالية وتقديم سبل الدعم الممكنة في مختلف المشاريع وفي مقدمتها برمجة الاستثمار في القطاع العام، وإدارة الديون، والتحويل المالي بين المركز والمحافظات، والسيطرة على الضرائب بما يعزز الإيرادات.

كما ناقش الوزير مع وفد من الاتحاد العام للتعاون برئاسة المستشار القانوني احمد الحسني، عمل الاتحاد وآلياته، والسبل الممكنة من خلاله لتعزيز القطاع الخاص في عموم العراق وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأكد الدكتور نوري الدليمي خلال اللقاء العمل على توفير سبل الدعم الممكنة لنشاطات الاتحاد، مبيناً استراتيجية الوزارة في الانفتاح على الجميع والعمل المشترك نحو بلورة جميع الجهود في محصلة واحدة، وعقد اللقاءات المباشرة مع جميع الفعاليات بهدف تنفيذ الحلول الممكنة لجميع المشكلات وفي مقدمتها البطالة والإسكان.

من جهته ثمن الوفد الضيف دعم وزارة التخطيط ، مبينا أهميته في زيادة نشاطات الاتحاد الإسكانية والخدمية والإنتاجية والاستهلاكية والمركزية المتخصصة، مؤكدا بذلك التعاون مع تشكيلات الوزارة في تنفيذ رؤية التنمية المستدامة للعراق 2030.