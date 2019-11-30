بعد غياب 10 سنوات.. فرقة “بوسي كات” تغني من جديد

الصباح الجديد – وكالات:

قالت فرقة بوسي كات دولز النسائية الأميركية إنها تعتزم العودة للغناء من جديد في جولة تبدأ في دبلن العام المقبل وذلك بعد عشر سنوات على انفراط عقد الفرقة وستجتمع الفرقة التي تشكلت في الأصل كفريق رقص هزلي وتشتهر بأغنيات مثل (دونت تشا) و(ون آي جرو أب) “عندما أكبر” من جديد على المسرح ابتداء من نيسان المقبل في دبلن قبل أن تقدم عروضا في أنحاء بريطانيا على وفق ما ذكرت رويترز.

وقالت المغنية نيكول شيرزينجر لبرنامج هارت بريكسفت الإذاعي البريطاني في مقابلة مشتركة مع زميلاتها في الفرقة آشلي روبرتس وجيسيكا سوتا وكارميت باشار وكيمبرلي وايت: “تراصت النجوم وتجمعت بنات الدولز مجددا”، وقالت زميلتها روبرتس: “هناك عمل لم ينته، مرت عشر سنوات وجميعنا مستعدات الآن”. وردا على سؤال عما إذا كانت تساورهم مشاعر مختلفة عن بداياتهن أوضحت روبرتس: “لقد مر وقت طويل ونضجنا، لقد كبرنا واكتسبنا مهارات وخبرات حياتية”.