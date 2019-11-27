التأهيل الهندسي يواصل الاشراف على تصنيع الروافد الحديدية الخاصة لجسر تحويلة سامراء

باشرت بتنفيذ عقدها الموقع مع شركة انتاج الطاقة الكهربائية

بغداد _ الصباح الجديد :

تواصل الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي إحـدى شركات وزارة الصناعة والمعادن أعمال الفحص والاشراف على تصنيع الروافد الحديدية الخاصة بالفضاء الاخير لجسر تحويلة سامراء .

وقال مدير عام الشركة علاء الدين عبد الحسين علي ان الشركة تقوم بأجراء جميع الفحوصات المختبرية الكيميائية والفيزيائية لجميع المعادن والمواد الداخلة في أعمال تصنيع الروافد البالغ عددها ( 12) رافدة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة قبل البدء بأعمال تصنيع ولحام الروافد مشيراً الى انه يتم حالياً الاشراف والفحص لجميع خطوط اللحام واجراء الفحوصات المطلوبة كالفحص البصري والفحص بالدقائق المغناطيسية والفحص بالموجات فوق الصوتية لوصلات اللحام بموجب المواصفة القياسيـة ( AWSD1.5 ) .

وفي السياق ذاته اعلن المدير العام عن مباشرة قسم هندسة الانتاج التابع للشركة بتنفيذ العقد المبرم مع الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية / الفرات الاوسط والخاص بتبديل واصلاح الطور ( T ) للمحول الذاتي رقم 4 العائد لمحطة كهرباء المسيب الحرارية وبأشراف مباشر من قسم هندسة الانتاج في الشركة. وبين المدير العام بأنه تم الانجاز لجميع مراحل العمل ضمن الفترة المحددة بدءاً من مرحلة تفريغ الزيت الى عملية تفكيك المحول وفصله عن الشبكة ثم رفع الاجزاء المفتوحة عن المحول العاطل ومرحلة رفع الجزء الفعال من المحول ونقله الى المخازن وتهيئة الموقع لاستقبال المحول البديل ومعالجة كسر البوشنك ( الجلباب ) الخاص بالطور ( S ) وربط بوشنك جديد وانجاز جميع الاعمال المتعلقة بالعمل والتشغيل بعد ان تجاوز المحول الفحوصات المطلوبة التي تضمن سلامة التشغيل .

من جانبها باشرت شركة الزوراء العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن باعمالها في نصب سخان شمسي لوزارة الاتصالات.

واوضح مدير عام الشركة المهندس هادي علي طه ان ملاكات موقع المنصور التابع للشركة باشرت بنصب سخان شمسي نوع (flat plate) في موقع شركة السلام العامة احدى تشكيلات وزارة الاتصالات للاسهام في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية تنفيذا لتوجيهات المجلس الوزاري للطاقة بأستعمال مصادر الطاقة المتجددة المختلفة لأغراض إنتاج الكهرباء والتسخين والتدفئة.

واشار المدير العام الى ان المسؤولين في شركة السلام العامة اعربوا عن شكرهم لفريق العمل لمايتمتع به من خبرة في تجميع ونصب السخانات الشمسية في مؤسسات الدولة ، مؤكدا استعداد الشركة لنصب السخانات وتوصيلها مجانا لدور المواطنين لتعزيز استعمال الطاقة النظيفة ، سيما وان موقع المنصور يمتلك كفاءات هندسية وفنية قادرة على انجاز جميع الاعمال بكفاءة عالية.

من جانبها اعلنت الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن إمكانياتها في انتاج وشحن وتسويق وتعبئة الأوكسجين الطبي والصناعي، داعية جميع الشركات والوزارات الاخرى والقطاع الخاص الى الاستفادة من امكانيات الشركة في هذا المجال.

واشار مدير عام الشركة المهندس علاء ناصر حسين الى ان معمل انتاج الأوكسجين والنتروجين في مصنع الخدمات المركزية في الشركة يعد من المعامل المهمة في انتاج سائل وغاز الاوكسجين الصناعي والطبي والنتروجين الصناعي حيث تم استحداث خط جديد لتعبئة غاز الأوكسجين في اسطوانات بقدرة تصل ما بين ( ٤٠ – ٥٠ ) اسطوانة في الساعة فضلا عن تجهيز السيارات الحوضية بالمنتج ، مؤكدا ان المعمل يهدف إلى توفير مادة الأوكسجين والنتروجين عالية النقاوة تصل الى (99.6% ) وبواقع (1000) لتر في الساعة لتغطية حاجة السوق المحلية والتقليل من الاستيراد ، لافتا الى ان معمل انتاج الاوكسجين والنتروجين قد تم تأهيله مؤخرا لزيادة طاقته الانتاجية والخزنية.