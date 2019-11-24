البرتغالي دياس يدير لقاء الريال وسان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

إصابة أوباميكانو تضع لايبزيج في مأزق

العواصم ـ وكالات:

وقع الاختيار على الحكم البرتغالي أرتور دياس لإدارة المباراة المقررة يوم غد الثلاثاء بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.واختير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة مواجهة يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني بمدينة تورينو، المقررة إقامتها يوم غدٍ أيضا ضمن منافسات نفس الجولة في التشامبيونز ليج.

وتعد هذه المباراة الثالثة التي يديرها أرتور دياس في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية العريقة، أما تايلور فقد تولى التحكيم في مواجهتين سابقتين هذا الموسم بالتشامبيونز ليج.وسيسعى الريال خلال مواجهة نادي العاصمة الفرنسية لتحقيق نتيجة تتيح له الاقتراب من المركز الأول للمجموعة الأولى بدوري الأبطال، التي يتصدرها «بي إس جي» بـ12 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الفريق الملكي.ويتصدر يوفنتوس المجموعة الرابعة في نفس البطولة برصيد 10 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو الوصيف.

من جانب اخر، كشف تقرير صحفي إيطالي، أمس، آخر تطورات بشأن حالة مصابي يوفنتوس، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، يوم غدٍ الثلاثاء، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن ماتياس دي ليخت، مدافع السيدة العجوز، تعرض لإصابة في الكتف خلال لقاء أتالانتا، أمس الأول، في الجولة الـ13 من الكالتشيو.وبدأ دي ليخت برنامجه العلاجي اليوم، ولم يتأكد موقفه حتى الآن بشأن المشاركة ضد أتلتيكو.وأشار إلى أن فيدريكو برنارديسكي تعرض خلال لقاء أول أمس للإصابة بكدمة قوية في الصدر، ولذلك تم استبداله ضد أتالانتا.

وأوضح أن دوجلاس كوستا يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، وتأكد غيابه عن لقاء أتلتيكو، لأن إعادة تأهيله تحتاج 15 يومًا.وكان كريستيانو رونالد غاب عن لقاء الأمس بسبب الإجهاد، كما يعاني كل من جورجيو كيلليني وأليكس ساندرو وأدريان رابيو وماركو بياتسا من إصابات مختلفة.

إلى ذلك، أعلن لايبزيج الألماني لكرة القدم أمس، أن قلب دفاعه دايوت أوباميكانو أُصِيْبَ بكدمة خطيرة في الكاحل.

وأوضح النادي أن الإصابة وقعت لمدافعه أمس الأول، خلال مباراة الفريق أمام كولون بسبب مخالفة ارتكبها زيمون تيروده.وأضاف أنه من غير الممكن بعد تحديد الفترة التي سيتغيب فيها أوباميكانو عن الفريق بسبب الإصابة.وتابع النادي أنه من غير المتوقع أن يكون اللاعب الفرنسي ضمن قائمة الفريق خلال مباراة بنفيكا في دوري الأبطال والتي ستقام يوم بعد غدٍ الأربعاء.بذلك يتزايد قلق لايبزيج بسبب الإصابات إذ أن صانع ألعابه كفين كامبل سيخضع لعملية في الكاحل، وسيتغيب عن الفريق خلال الفترة المتبقية من مرحلة الذهاب في البطولة.

وفيما كانت الدلائل قد أفادت بالفعل بغياب كامبل، فإن إصابة أوباميكانو، لاعب قلب الدفاع، قد وضع لايبزيج أمام مشاكل، لأن اللاعب الوحيد الجاهز الذي يمكن أن يلعب في هذا المركز إلى جانب إيثان أمبادو المعار من تشيلسي، هو شتيفان إيلسانكر، لكنه غير مدرج على قائمة الفريق في بطولة دوري الأبطال.

وكان أيلسانكر قد لعب مباراة أمس أمام كولون.وسيلجأ الفريق بشكل أو بآخر إلى الاستعانة بمارسيل هالستنبرج أو لوكاس كلوسترمان للعب في القلب بدلا من طرف الدفاع.ويحتاج لايبزيج إلى نقطة واحدة للوصول إلى ثمن نهائي البطولة.