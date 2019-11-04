أمس.. خمسة شهداء جراء استعمال القوات الأمنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين

مصدر امني: سبعة مصابين بتفريق تظاهرة جسر الاحرار

بغداد – الصباح الجديد:

استشهد امس خمس من ضحايا التظاهرات بينهم رجل امن، وأوردت فضائيات عدة نقلا عن رويترز ان اشتباكا حصل حين حاول متظاهرون عبور جسر الاحرار والقوات الأمنية التي تصدت لهم، وقال شاهد عيان من رويترز ان عناصر الأمن اطلقت النار بكثافة ضد المتظاهرين، وهذا ما امكن سماعه بنحو واضح من الأفلام التي عرضتها الفضائيات نقلا عن رويترز، وما يؤكد اطلاق النار، ان مصدرا امنيا في الشرطة افاد امس الاثنين، بأن سبعة متظاهرين اصيبوا خلال عملية تفريق تظاهرة على جسر الاحرار وسط بغداد.

وقال المصدر: إن القوات الامنية فرقت المتظاهرين الذين حاولوا غلق جسر الاحرار وسط بغداد، باطلاق الرصاص الحي في الفضاء، والضرب بالهراوات اعلى الجسر، ما اسفر عن اصابة سبعة متظاهرين.

يشار الى أن مصدر أمني افاد امس الاثنين بأن متظاهرين اغلقـوا جسـر الاحـرار في بغداد.