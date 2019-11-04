الشباب والرياضة تؤكد جاهزية البصرة لمباراتي إيران والبحرين

تشغيل الاجهزة الخاصة بقراءة البطاقة الإلكترونية في الملعب الدولي

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب جابر، جهوزية مدينة البصرة الرياضية لتضييف التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مبينا ان ملعب البصرة الدولي 65 الف متفرج سيستقبل مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة بين العراق وايران، والعراق مع البحرين يومي الـ14 والـ19 من تشرين الثاني الحالي.

وقال جابر في بيان صحفي ان «وزير الشباب والرياضة احمد رياض، يتابع ويطلع على تفاصيل العمل ويبدي توجيهاته من اجل اظهار العراق بافضل صورة وهو يستقبل تصفيات كأس العالم، مؤكدا ان ملعب البصرة جاهز من جميع المتطلبات الخاصة بالجمهور والمنتخب العراقي والضيوف، وهناك تنسيق عالي بين وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية في البصرة لانجاح متطلبات اقامة التصفيات وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم».

واضاف ان «العمل متواصل في المدينة الرياضية من اجل تأمين وتوفير الخدمات، فضلا عن الجانب الامني مع حكومة البصرة، وإن ادارة المدينة الرياضية في البصرة تعمل على انجاز الاحتياجات التي تطلبها من الوزارة حتى نكمل اعمالنا بأسرع وقت في الملعب الرئيسي ومرافقه وملاعب التدريب الثانوية وقبل وصول الوفد الايراني الى محافظة البصرة».

ولفت الى ان «البوابات الالكترونية في الملعب مفعلة، وسيكون دخول الجماهير عن طريق البطاقات الالكترونية في تجربة تعد الثانية بعد تطبيقها لاول مرة في مباراة العراق وهونك كونك، ولاحظنا التفاعل الكبير من الجماهير لاسناد منتخبنا الذي يتصدر المجموعة الاسيوية الثالثة».

من جانبه، أعلن مدير عام دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية المشرف على مشروع الحوكمة في وزارة الشباب والرياضة عبد الخالق خضر ومدير المدينة الرياضية لطفي الموسوي، تشغيل الأجهزة الخاصة بقراءة البطاقة الالكترونية في ملعب البصرة الدولي.

وقال عبد الخالق خضر إن «العمل اكتمل وتم الانتهاء من إعداد وتهيئة البرامج الخاصة بآلية الدخول للمدينة الرياضية في البصرة وفق البطاقة الالكترونية بعد تشغيل الأجهزة الخاصة بقراءة البطاقة وربطها بمنظومة حواسيب عن طريق الشبكة العنكبوتية للانترنت».

وأضاف خضر، أنه «تم فتح تسع بوابات وبعدد ١٢ مسرب لكل بوابة لغرض استيعاب دخول الجمهور بوقت قياسي لاستقبال الحدث الكبير في الملعب وهو مباراة منتخبنا العراقي أمام نظيره الإيراني وكذلك المباراة الثانية أمام المنتخب البحريني ضمن التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم وأمم آسيا».

واعتبر خضر هذه الخطوة بأنها «خطوة مهمة ضمن مشروع الحوكمة الذي تحرص الوزارة بأتمتة ملاعبها وفق ما معمول به في البلدان المتحضرة» متابعاً أن «العمل أشرف عليه مجموعة من مهندسي تكنلوجيا المعلومات في مقر الوزارة ومهندسي ملعب المدينة الرياضية والدائرة الهندسية ضمن التزام شركة أنوار سرى المنفذة للمشروع».

إلى ذلك، اعلن مدرب منتخبنا الوطني كاتانيش، قائمة اسود الرافدين لمباراتي ايران والبحرين في البصرة ضمن التصفيات المزدوجة لكاس اسيا وكاس العالم.

وضمت القائمة جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى وللدفاع علي عدنان وضرغام اسماعيل واحمد ابراهيم وسعد ناطق وعلي فايز وريبين سولاقا وميثم جبار وعلاء مهاوي ومصطفى محمد ولخط الوسط ابراهيم بايش وحسن حمود وامجد عطوان وصفاء هادي وبشار رسن ومحمد قاسم ومحمد رضا وهمام طارق وشريف عبد الكاظم وللهجوم مهند علي وعلاء عباس وعلاء عبد الزهرة.

وشهدت القائمة استبعاد اللاعبين جيستن ميرام المحترف في صفوف اتلانتا يونايتد الاميركي، واحمد ياسين محترف نادي هاكين السويدي.