الوفد الجزائري يصل أربيل اليوم

ميداني يثق بقدرات الجوية في عبور مولودية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد المحترف السوري زاهر ميداني، أن فريقه القوة الجوية مكتمل الصفوف في مباراة يوم الجمعة امام فريق مولودية الجزائر في ذهاب دور الـ 16 لبطولة كأس محمد السادس للاندية العربية، التي يضيفها ملعب فرانسوا حريري في أربيل، بتواجد جميع اللاعبين وهذا ما سيمنح الجهاز الفني فرصة المناورة بالأوراق التي يملكها لتحقيق نتيجة الفوز لتسهيل مهمة الوصول إلى ربع النهائي.

وأوضح أن القوة الجوية سبق وأن خسر في النسخة الماضية أمام اتحاد العاصمة الجزائري وبالتالي مطالبين برد الدين وفك عقدة الفرق الجزائري من خلال النسخة الحالية، منوها بأن نقل المباراة من كربلاء إلى أربيل لن يضعف من عزيمة الفريق.وأكد أن المدرب لديه تصور كامل عن طريقة لعب الفريق الجزائري والواجبات في المباراة ستقول كلمة الفصل بشرط تطبيقها من اللاعبين بشكل صحيح.

في حين، أوضح المهاجم أيمن حسين، أنه ليس المهم أن يسجل هو بل الأهم أن يخرج الفريق فائزًا، قائلًا “أحيانا تمريرة تكون حاسمة بتأهل الفريق وبالتالي لا أفكر بالهدف بقدر ما أفكر بخروج فريقي فائزًا”.

وتابع “برغم نقل المباراة من كربلاء إلى أربيل لكن الفريق لن يتأثر كون الإدارة سعت لتوفير نقل الجماهير من جميع المحافظات إلى أربيل لتضمن المساندة الجماهيرية، وهذه النقطة مهمة جدًا”.وأشار إلى أنه جاهز تماما للمباراة والفريق في حالة جيدة ووصولنا إلى أربيل بوقت مبكر نقطة إيجابية أخرى ستصب في مصلحة الفريق لإكمال التحضيرات للمباراة المرتقبة.

إلى ذلك، قرر مجلس إدارة مولودية الجزائر، تأجيل موعد سفر النادي إلى مدينة أربيل العراقية، لمواجهة القوة الجوية، في ذهاب الدور الـ 16 من البطولة العربية، إلى اليوم الثلاثاء بدلا من امس الإثنين.

وكانت إدارة النادي ضبطت كافة الترتيبات لتنقل النادي إلى العراق أمس، قبل أن يتفاجأ مسيرو المولودية بعدم وجود أماكن شاغرة لكافة التعداد، ضمن رحلة إسطنبول – أربيل.

واستقر الجهاز الفني للمولودية بقيادة المدرب الفرنسي برنارد كازوني، على برمجة حصة تدريبية، بلمعب عين البنيان، لتفادي أي ارتباك في رحلة التحضيرات.وحسب الموعد الجديد، تقرر الاكتفاء بحصتين تدريبيتين فقط بمدينة أربيل، وذلك لضيق الوقت، خاصة وأن الجهاز الفني متخوف من تأثر لاعبيه بدنيا بسبب السفر.