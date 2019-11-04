إنخفاض كبير بمزاد البنك المركزي اليوم

بغداد – الصباح الجديد:

أنخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي الى 163 مليون دولار في مزاد بيع العملة الأجنبية، بعد ان بلغت أمس 221 مليون دولار.

وذكر بيان للبنك، تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن «إجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج {حوالات، إعتمادات} بلغ 151 مليوناً، و62 ألفاً ز216 دولاراً، وإجمالي البيع النقدي 12 مليوناً و100 دولار بمشاركة 30 مصرفاً وشركة واحدة».

ولفت البنك المركزي في بيانه الى ان «سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج {1190} دينار لكل دولار وهو نفس سعر البيع النقدي».