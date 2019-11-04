  • الإثنين , 4 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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شركات كورية تشارك في مشاريع إعمار العراق

شؤون أقتصادية
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بغداد – الصباح الجديد:
أعلنت وكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار»كوترا» امس الاثنين، أنها ستقيم مؤتمراً في العاصمة الأردنية عمان، لدعم مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع إعادة إعمار العراق.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية انه ستشارك في هذا الحدث 14 شركة كورية جنوبية للهندسة والمشتريات والبناء(EPC) والمعدات، مثل شركة دوسان للصناعات الثقيلة وشركة هيوسونغ للصناعات الثقيلة.
كما ستشارك في المؤتمر 8 مؤسسات عراقية، بما في ذلك وزارة الطاقة، المسؤولة عن مشاريع الطاقة، ووزارة النقل التي تدير مشروع شبه جزيرة الفاو، ووزارة الإعمار والإسكان، المسؤولة عن مشروع المياه والصرف الصحي.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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