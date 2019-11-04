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  • هيت يسجلا رقماً قياسياً في اكتساح روكتس

هيت يسجلا رقماً قياسياً في اكتساح روكتس

رياضة
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نيويورك ـ وكالات:
سجل ميامي هيت 46 نقطة في الربع الأول، وهو رقم قياسي في تاريخ الفريق، في طريقه لانتصار ساحق على هيوستون روكتس 12شؤ9-100 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.
وتفوق هيت بفارق وصل إلى 41 نقطة في النصف الأول من اللقاء، وهذه أفضل بداية موسم لميامي (5-1) منذ تتويجه بطلا لدوري كرة السلة الأمريكي في 2012-2013.وأحرز جيمي باتلر، وهو أبرز لاعب يضمه ميامي قبل بداية الموسم، 18 نقطة ومرر تسع كرات حاسمة واستحوذ على سبع كرات مرتدة.
كما سجل دنكان روبنسون 23 نقطة وأضاف مايرز ليونارد 21 نقطة.وأحرز جيمس هاردن لاعب روكتس، الذي تصدر قائمة تسجيل النقاط في الدوري في الموسمين الماضيين، 29 نقطة في 26 دقيقة فقط.
واكتفى راسل وستبروك لاعب روكتس، المنضم لفريق كل النجوم ثماني مرات وأفضل لاعب في الدوري عام 2017، بتسجيل عشر نقاط بعد أن شارك لمدة 26 دقيقة فقط.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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