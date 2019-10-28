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اتحاد نقابات العمال يعلن اعتصامه ويدعو منظماته الى التوجه لساحات التظاهر

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق امس الاثنين، اعتصامه ووقوفه مع المتظاهرين ومطالبهم “المشروعة”، فيما دعا الملاكات النقابية والعاملين التوجه لساحات التظاهر .
وقال رئيس الاتحاد ونائب الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ستار دنبوس براك، في بيان اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه إن الاتحاد يعلن اعتصامه ووقوفه مع المتظاهرين ويؤيد مطالبهم المشروعة، مؤكدا على مطالبه التي كان دائما يسعى الى تحقيقها في العيش الكريم لعمال العراق الاشاوس والتي لا نتنازل عنها ونلزم الجهات التنفيذية بتحقيقها فورا فورا فورا.
وأوضح براك، أن المطالب تتمثل في ايجاد فرص عمل للعاطلين وتفعيل ودعم الصناعة الوطنية، وتشجيع المنتج الوطني بتحجيم الاستيراد الاجنبي وخاصة المواد المتماثلة.
كما شدد على رفع الحد الادنى لأجور العامل العراقي
وتعديل رواتب المتقاعدين وخاصة بما يتلاءم مع ما قدموه من خدمة جليلة لبناء وطنهم، مطالبا في ذات الوقت اصدار قانون موحد اسوة بإخوانهم موظفي الدولة.
ودعا براك ايضا الى اجراء التعديلات المطلوبة في العديد من فقرات الدستور، مؤكدا على وضع خطط شاملة لإنقاذ الواقع الزراعي لتوفير جميع مقومات الانتاج الزراعي واستغلال تلك المقومات لدعم الاقتصاد الوطني كون الزراعة نفط دائم.
كما دعا براك جميع الكوادر النقابية والعاملين التوجه لساحات التظاهر والاعتصام نصرة للعراق وشعبه، بحسب البيان.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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