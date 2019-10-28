نيكول كيدمان تهنئ زوجها بعيد ميلاده

الصباح الجديد – متابعة:

قامت النجمة العالمية نيكول كيدمان بنشر صورة لها برفقة زوجها المغني العالمي كيث اربان لمناسبة عيد ميلاده الـ 52، اذ انها نشرت صورة لها برفقته على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت على الصورة قائلة: “عيد ميلاد سعيد كيث ليونيل.. أنت محبوب للغايـة”.

وكان اخر ظهور لها في حفل GQ Men Of The Year Awards في لندن، حيث قدمت جائزة أفضل ممثلة للنجمة العالميـة ايـل فانينـغ.

يذكر ان كيدمان وبرغم مرور ما يقرب من 20 عاماً على انفصالها عن الممثل الأميركي توم كروز، ما تزال محتفظة في ذاكرتها بمجموعة من التفاصيل المؤلمة التي تعرضت لها خلال فترة زواجها، كشفتها خلال حوارٍ مع مجلة Tatler البريطانية، من بينها الطفلين اللذين أجهضتهما خلال زواجها الذي استمر 11 عاما إذ تحدثت عن الطفلين مؤكدةً أن “الألم ما يزال محفورا في قلبها”.

اما اليوم فلكيدمان ابنتين من زوجها المغني الأسترالي كيث إربان الذي تزوجته عام 2006، الطفلتان هما صانداي “عشر سنوات”، وفيث ” ثماني سنوات”، إضافة الى ابنتيها اللتين تبنتهما خلال زواجها من كروز هما إيزابيلا “25 عاماً” وكونور “23 عاماً”.