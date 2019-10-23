مدير ملعب الشعب: نسعى إلى تنفيذ متطلبات الأتحاد الآسيوي

بغداد ـ علي مهدي:

أكد مدير ملعب الشعب الدولي د.علاء أحمد زيدان، أن وزارة الشباب والرياضة ومن خلال دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات، تسعى الى تنفيد متطلبات الأتحاد الآسيوي في المدة المقبلة، تمهيداً لرفع الحضر عن ملاعب العاصمة بغداد ومنها ملعب الشعب الدولي. وبين زيدان أن الملعب يحتضن عدداً كبيراً من مباريات دوري الكرة طوال الموسم وبواقع مباراتين الى ثلاثة في كل جولة، وهذا ما يسبب ضعطاً كبيراً عليه وعلى مرافقه الأخرى ،لهذا نتمنى تعاون الأندية الجماهيرية التي تقام مباريتها في ملعب الشعب، أن تتعاون قدر الاماكن مع إدارة هذا الصرح للحفاظ عليه وديمومته بالشكل المطلوب في حث الجماهير على التشجيع الحضاري وعدم المساس بممتلكات الملعب. واضاف أن المدة المقبلة ستشهد زراعة الملعب بالبذور الشتوية المناسبة لأجواء الشتاء والمقاومة لبرودة الجو والدائمة الخضرة والتي تتكون من أربع أنواع وهي البستكا والأمريكي والهندي والإسباني. وأشار الى القيام بعدة أعمال خلال الفترة الماضية قبل انطلاق الموسم الكروي، والتي شكلت أضافة جديدة وتتركز على تهيئة الحمامات الخاصة بالجماهير ومن كل الجهات بشكل جديد، مع اعمال صيانة للمدرجات وتجديد بعض المقاعد التالفة، وكذلك اضافات جديدة وجميلة في مقصورة الvip مع تجهيز استوديو للتحليل المباريات بالنسبة للقنوات الإعلامية الناقلة للدوري.