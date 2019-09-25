التربية: اكثر من تريليون دينار صرفت في 2011 لبناء 1220 مدرسة لم تنجز منها ولا واحدة

اكدت الحاجة الى 12 الف مدرسة حاليا دون حساب النمو السكاني المستقبلي

10000 تلميذ وطالب من أهالي بوب الشام تكتظ بهم 7 بنايات تضم 14 مدرسة مزدوجة

بغداد – الصباح الجديد:

أفادت وزارة التربية بهدر اكثر من تريليون دينار في مشاريع تتولاها وزارة الاعمار لبناء اكثر من الف مدرسة لم تنجز ولا واحدة منها، وفيما أوردت ان 645 مدرسة تتجاوز عليها مؤسسات حكومية وأهالي، كشف تقرير لهيئة النزاهة ان سبع بنايات تضم 14 مدرسة في دوام ثنائي في منطقة بوب الشام تكتظ بأكثر من 10000 تلميذ وطالب.

وقال مدير التخطيط في وزارة التربية نايف ثامر حسين ان “العراق بحاجة إلى 12 ألف مدرسة حاليا دون حساب للنمو السكاني في السنوات المقبلة ، حيث نحتاج في بغداد لنحو 300 مدرسة لفك الازدواج الثلاثي والثنائي”.

واضاف ان “هناك اكثر من 645 مدرسة متجاوز عليها من الدولة والاهالي بسبب شغل الحراس واسرهم نحو 512 صفا و468 مشغولة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

واوضح حسين ان “اكثر من تريليون دينار صرفت في عام 2011 لوزارة الإسكان والاعمار لبناء 1220مدرسة لم تنفذ منها ولا مدرسة ، وكذلك صرف 390 مليار دينار لبناء مدارس في المحافظات ، ايضا لم تنجز منها ولا مدرسة “، مشيرا الى :” ان الكارثة الكبرى أن المدارس القائمة المشمولة بالتركيز وإعادة البناء تم تهديمها والتجاوز على اراضيها من قبل مجالس المحافظات “.

وفي السياق، كشفت تقرير أعدته دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، ان 7 بنايات فقط في بوب الشام تكتظ بأكثر من 10000 تلميذ وطالب، واقترحت في تفاصيل متابعتها – دائرة الوقاية -لواقع حال الأبنية المدرسية في منطقة (بوب الشام)، الإسراع بإجراء مناقلة مبلغ (500,000,000,000) مليار دينار من موازنة عام 2019 لمصلحة مشاريع المدارس المتلكئة.

وأوردت الدائرة، في التقريرٍ عن الزيارات التي قام بها فريقها لعددٍ من دوائر وزارة التربية؛ للاطلاع على معاناة الطلبة من اكتظاظ المدارس، إلى “وجود (7) بناياتٍ تضمُّ (14) مدرسةً بدوام ثنائي، فيما يبلغ عدد الطلاب أكثر من (10,000) طالب، وهناك مدارس فيها أكثر من (1000) طالب”.



واقترح التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة التربية في مجلس النواب ووزير التربية والمُفوَّضية العليا لحقوق الإنسان؛ بغية إزالة معاناة الطلبة ووضع الحلول لمشكلة اكتظاظ المدارس، «الإسراع بتنفيذ مقترحات اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم (288 لسنة2018) التي تمَّ إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء (153 لسنة 2019)، إذ نصَّت على قيام وزارتي التخطيط والمالية خلال مدة (30) يوماً بإجراء مناقلة مبلغ خمسمائة مليار دينار عراقي من تخصيصات وزارة التربية لعام 2019 لمصلحة مشاريع المدارس المتلكئة»مديرية الأبنية المدرسيـة»؛ بغيـة إنجازهـا».

ولاحظ التقرير، «اعتماد مدارس منطقة (بوب الشام) على المحاضرين من خارج الملاك لسدِّ النقص في الملاكات التدريسيَّة، فضلاً عن قدم الأبنيَّة المدرسيَّة وتهالك أثاثها».

لافتاً إلى «عدم وجود بنايةٍ خاصةٍ لقسم تربية شمال بغداد؛ الأمر الذي اضطرها إلى شغل ساحة إحدى المدارس كمقرٍّ لها، وقيام الأهالي بإكمال ترميم إحدى المدارس على نفقتهم الخاصة بصورةٍ تطوعيةٍ».

وأوصى بـ»ضرورة قيام وزارة التربية بدراسة واقع حال المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتقدير حاجتها الفعلية من المدارس، وترميم بنايات المدارس الموجودة حالياً، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لسد النقص الحاصل في الملاكات التدريسية، واستئناف العمل ببناية قسم تربية شمال بغداد الذي أُحِيْلَ للتنفيذ في عام 2013 قبل أن يتمَّ إيقاف العمل به بعد عامٍ من ذلك؛ نتيجـة للظـرف المالـيِّ حينـذاك».