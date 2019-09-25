عبد المهدي يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث علاقات البلدين وتهدئة الأوضاع الاقليمية

بغداد – الصباح الجديد:

التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس الأربعاء، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، اثر وصول عبد المهدي الى المملكة السعودية في زيارة رسمية استغرقت عدة ساعات، التقى ألاخير الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ظهر امس في مدينة جدة

وتعد زيارة عبد المهدي هذه، الثانية إلى السعودية خلال العام الحالي 2019 والتي تأتي بعد يومين على زيارته الى الصين.

وأورد البيان انهما بحثا العلاقات بين البلدين والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة.

وأكد البيان موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة.