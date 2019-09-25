الحكمة تعتزم تشكيل لجنة لتقصي استقالة وزير الصحة وتهدد باجراءات قانونية لكشف مبتزيه

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت كتلة تيار الحكمة النيابية, امس الاربعاء , انها قدمت طلبا الى رئيس البرلمان بتشكيل لجنة لمعرفة الجهة المتورطة في عقود لقاحات الاطفال التي كانت سببا في تقديم وزير الصحة استقالته, مشيرة الى ان الكتلة في حال عدم استجابة البرلمان للطلب سيكون لها كلام اخر.

وقال عضو الكتلة النائب جاسم البخاتي في تصريح لـه ان “اي سكوت او ترك النهايات سائبة لقضية اقالة وزير الصحة علاء الدين العلون بشان عقود لقاحات الاطفال يعد مشاركة بالجريمة ولابد من مكاشفة الراي العام بالاسم سواء كان شخصا او جهة سياسية بما فيها العلوان نفسه”.



واضاف ان “نواب الحكمة قدموا طلبا الى رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية تحقق بمعرفة الجهة التي كانت سببا وراء تقديم العلوان استقالته وكذلك الضغط على الوزير بالكشف عن الجهة او الاشخاص وبعكسه سنذهب الى تأجيج الراي العام واتخاذ بعض الاجراءات القانونية لمعرفة تلك الجهة”.

يشار الى ان عضو لجنة الصحة النائب سهام الموسوي اكدت في تصريح سابق له أن العلوان تعرض لضغوط سياسية وحزبية ومن اعضاء بالبرلمان بهدف الحصول على صفقة شراء الادوية وطلب «كومشنات» عمولات.