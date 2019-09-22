  • الأحد , 22 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون أقتصادية
  • 245 مشروعاً متلكئاً في كربلاء قيمتها نحو 4 مليارات دولار

245 مشروعاً متلكئاً في كربلاء قيمتها نحو 4 مليارات دولار

شؤون أقتصادية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة العامة رصد 245 مشروعاً متلكئاً ومتوقفاً في محافظة كربلاء.
وذكر بيان للهيئة أن من بين هذه المشاريع 175 مشروعاً ممولاً مركزياً، وان 49 منها تجاوزت نسبة إنجازها 75%، مع وجود 70 مشروعاً استثمارياً متلكئاً في المحافظة بلغت كلفتها الكلية 3 مليارات و 903 ملايين و388 الفا و676 دولاراً امريكياُ.
وأضاف ان «أبرز تلك المشاريع تنفيذ مجمع أبنية المحافظة المحال إلى شركة أجنبية وأخرى محلية بكلفة تصل إلى 257 مليار دينار، إذ لم تتجاوز نسبة إنجازه ال 5%، والمرحلة الأولى والثانية من مشروع إنشاء الطريق الرابط الجنوبي بطول 21 كم البالغة كلفته أكثر من 111 مليار دينار، ونسبة الإنجاز فيه 5%».
وأوضح البيان ان «من بين المشاريع المتلكئة والمتوقفة مشروع إنشاء صالات عمليات ملحقة في مستشفى الحسين، وتجهيز مواد لمديرية توزيع الكهرباء في المحافظة لأغراض التنفيذ والتوسيع والصيانة وفك الاختناقات، ومشروع المجاري الرئيس (فريحة)، بكلفة 10 مليارات دينار لكل منها، ومشروع تطوير مدخل كربلاء – الهندية المحال على شركة حكومية بمبلغ يصل إلى 33 مليار دينار، فضلاً عن بناء وترميم 31 مدرسة وروضة ومراكز صحية ومشاريع الماء والمجاري وتشييد الأبنية لعددٍ من الدوائر الحكومية».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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