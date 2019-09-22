245 مشروعاً متلكئاً في كربلاء قيمتها نحو 4 مليارات دولار

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت هيئة النزاهة العامة رصد 245 مشروعاً متلكئاً ومتوقفاً في محافظة كربلاء.

وذكر بيان للهيئة أن من بين هذه المشاريع 175 مشروعاً ممولاً مركزياً، وان 49 منها تجاوزت نسبة إنجازها 75%، مع وجود 70 مشروعاً استثمارياً متلكئاً في المحافظة بلغت كلفتها الكلية 3 مليارات و 903 ملايين و388 الفا و676 دولاراً امريكياُ.

وأضاف ان «أبرز تلك المشاريع تنفيذ مجمع أبنية المحافظة المحال إلى شركة أجنبية وأخرى محلية بكلفة تصل إلى 257 مليار دينار، إذ لم تتجاوز نسبة إنجازه ال 5%، والمرحلة الأولى والثانية من مشروع إنشاء الطريق الرابط الجنوبي بطول 21 كم البالغة كلفته أكثر من 111 مليار دينار، ونسبة الإنجاز فيه 5%».

وأوضح البيان ان «من بين المشاريع المتلكئة والمتوقفة مشروع إنشاء صالات عمليات ملحقة في مستشفى الحسين، وتجهيز مواد لمديرية توزيع الكهرباء في المحافظة لأغراض التنفيذ والتوسيع والصيانة وفك الاختناقات، ومشروع المجاري الرئيس (فريحة)، بكلفة 10 مليارات دينار لكل منها، ومشروع تطوير مدخل كربلاء – الهندية المحال على شركة حكومية بمبلغ يصل إلى 33 مليار دينار، فضلاً عن بناء وترميم 31 مدرسة وروضة ومراكز صحية ومشاريع الماء والمجاري وتشييد الأبنية لعددٍ من الدوائر الحكومية».