غرناطة يفجر مفاجأة ويُسقط برشلونة بثنائية في الليجا

مانشستر سيتي يستعرض عضلاته في البريمييرليج

العواصم ـ وكالات:

فجر غرناطة، مفاجأة من العيار الثقيل، محققًا الانتصار بنتيجة (2-0) على ضيفه برشلونة، مساء أول أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني «الليجا»، في معقله «نويفو لوس كارمينيس».

وسجل هدفي غرناطة رامون عزيز في الدقيقة 2، وألفارو فاديو من ركلة جزاء في الدقيقة 66.وبهذا الانتصار يرفع غرناطة رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط، وهي الهزيمة الثانية لحامل اللقب هذا الموسم حتى الآن.

من جانب اخر، سحق حامل اللقب مانشستر سيتي، ضيفه واتفورد بثمانية أهداف نظيفة، أول أمس، على ملعب الاتحاد، في سادس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.. أحرز أهداف مانشستر سيتي، ديفيد سيلفا، وأجويرو من ركلة جزاء، ورياض محرز، وبرناردو سيلفا «هاتريك»، ونيكولاس أوتاميندي، وكيفن دي بروين.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 13 نقطة في المركز الثاني وراء المتصدر ليفربول (15 نقطة) الذي سيلعب أمس الأحد أمام تشيلسي، في حين تجمد رصيد واتفورد عند نقطتين في ذيل الترتيب.

صنع البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، هدفين من أصل 8 سجلها فريقه في شباك واتفورد، وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن دي بروين رفع رصيده من صناعة الأهداف في البريميرليج، إلى 53 هدفا، منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي عام 2015.

ونجح دي بروين في تخطي رقم الدولي الألماني مسعود أوزيل (52 هدفا)، برغم قدوم نجم آرسنال إلى الدوري الإنجليزي عام 2014.. وعادل دي بروين رقم إيميل هيسكي وروبن فان بيرسي وليتون باينز، في الصناعة بالبريميرليج.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس»، فإن أجويرو أصبح أول لاعب في تاريخ الـ»بريمير ليج» يسجل في أول 6 مباريات بالمسابقة.

أما شبكة إحصائيات «أوبتا» فذكرت أن أجويرو وصل برصيده على ملعب «الاتحاد» في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 100 هدف، ليصبح ثالث لاعب يصل هذا الحاجز على ملعب واحد في المسابقة، بعد تيري هنري (114 هدفا على ملعب «هايبري»)، وواين روني (101 هدفا على ملعب أولد ترافورد).

وسبق لروني أن سجل أهدافا في المباريات الخمس الأولى بالموسم 2011-2012، وفعل لاعب آرسنال الراحل خوسيه أنتونيو رييس الأمر ذاته في الموسم 2004-2005.

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فإن لاعبي مانشستر سيتي الأكثر تسجيلًا للثلاثيات من بين الـ6 الكبار في البريميرليج، منذ موسم 2013/2014.. ورفع مانشستر سيتي رصيده من (الهاتريك) خلال 7 مواسم إلى 15 هاتريك، ويأتي بعده في الـ6 الكبار توتنهام في المركز الثاني برصيد (9 هاتريك)، ثم تشيلسي (7)، ثم ليفربول (6)، آرسنال (5)، فيما لم يسجل مانشستر يونايتد أي هاتريك خلال تلك الفترة.

أما شبكة «أوبتا» فقد أشارت إلى أن برناردو سيلفا سجل «أول هاتريك» في مسيرته، خلال 178 مباراة سواء في البرتغال أو فرنسا أو إنجلترا.. ووفقا لـ»سكواكا»، فإن برناردو سيلفا بذلك نجح في التعادل مع عدد ثلاثيات كريستيانو رونالدو في البريميرليج، عندما كان «الدون» لاعبًا في مانشستر يونايتد.