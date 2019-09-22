الصباح الجديد – وكالات:

أطلقت الفنانة اللبنانية شيراز كليب أغنيتها الجديدة “بيلا تشاو” باللغة العربية في سينما لومول ضبية في لبنان. لأن الكليب يشبه الى حد كبير سيناريو فيلم قصير، وتقصدت إطلاقه يوم ميلادها.

وأشارت شيراز إلى أنها “أرادت مكانا هادئا ليتم التركيز على التفاصيل الدقيقة التي حملها العمل في طياته، والذي استغرق التحضير له نحو ثلاثة أشهر، والتصوير استغرق خمسة أيام.

والأغنية من إخراج زياد خوري، وكتابة جويس عطا لله، والموزع الموسيقي جان ماري رياشي.

وأغنية “بيلا تشاو”، أغنية شعبية إيطالية تم استعمالها كنشيد للمقاومة المناهضة للفاشية، واستُعملت في جميع أنحاء العالم كترنيمة للحرية.

وانتشرت مرة أخرى مع عرض المسلسل الإسباني “لاكازا دي بابل”.

وعرفت الاغنية من الجناح اليساري المناهض للفاشية، وحركة المقاومة في إيطاليا، وهي حركة من اللا سلطويين، والشيوعيين، والاشتراكيين.

مؤلف كلماتها غير معروف، والموسيقى يبدو أنها كانت من قبل أغنية شعبية تداولت في وادي بو. وتقول كلمات الاغنية الإيطالية: صباح يومٍ ما، أفقت من النوم

وداعًا أيتها الجميلة، وداعًا.. صباح يومٍ ما، أفقت من النوم ورأيت وطني محتلًا

يا رفيقة، احمليني بعيدًا، لأنّني سأموت وإن متّ، كمقاوم فعليكِ دفني..ادفنيني، أعلى الجبال.. الى اخر الاغنية.