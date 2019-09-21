رئيس مكافحة الإرهاب: مستعدون لمواجهة أي تحد يهدد العراق

بغداد – الصباح الجديد:

اكد رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي، استعداد مقاتلي الجهاز لمواجهة أي تحد يهدد البلاد، عند زيارته قيادة العمليات الخاصة في مقرها ببغداد.

وأطلع شغاتي على جاهزية المقاتلين ومناهج التدريب الاختصاصية التي تسهم في ارتقاء مستوى أداء المقاتلين الى درجات متقدمة من الخبرة والمعرفة عبر اللقاء بالقادة والآمرين والضباط والمقاتلين والمتدربين.

وقال ان “العراق أنتصر في معركته ضد كيان داعش الإرهابي، وآن الأوان للعمل على بناء القدرات ومحاكاة التطور في الحرب الهجينة التي تعد طورا جديدا من أطوار حروب الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن الوطني العراقي”.

وأكد شغاتي ان “الجهاز مستمر في ريادة استراتيجية المطاردة لفلول كيان داعش الإرهابي وكل التنظيمات الإرهابية عبر حرمانهم من بناء ملاذات آمنة في الأراضي العراقية، وتجفيف منابع الفكر المتطرف من خلال أستراتيجية مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القطاع الأمني والاستخباري والمدني والعسكري”.

وأضاف “إننا واثقون من مقاتلينا الابطال في جهاز مكافحة الإرهاب قادة وآمرين وضباط ومراتب ومنتسبين من الإستمرار بنفس العزيمة والقابلية القتالية لمواجهة أي تحدي يهدد البلاد”.

ونفذت قيادة العمليات الخاصة تمرينا تعبويا لمواجهة الحرب الهجينة والهدف من التمرين كان لإبراز قدرة مقاتلي الجهاز على أطلاق التكتيكات القتالية أثناء العمليات الخاصة والتي يتمييز بها عمل ومهام جهاز مكافحة الارهاب في ضوء الحرب الهجينة وتحدياتها ومتطلبات الأنتصار فيها.

وأشرف شغاتي على جاهزية القيادة من حيث الاسلحة والتجهيزات والعجلات بمختلف انواعها والاستعداد النفسي والمعنوي لمواجهة الإرهاب والموجات الجديدة له من خلال استراتيجية المطاردة لفلول كيان داعش الإرهاب ورؤية القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، في تنفيذ البرنامج الحكومي فيما يخص الهدف الاستراتيجي (عراق آمن ومستقر) .

وكذلك زار شغاتي مقر المحكمة العسكرية الخاصة بجهاز مكافحة الارهاب، واطلع على عمل ومهام المحكمة من خلال اللقاء بالفريق القضائي والقانوني دعماً لاستراتيجية جهاز مكافحة الإرهاب في إنفاذ وتعزيز وتطبيق القانون العسكري والضبط لمنتسبي الجهاز ضباطاً ومقاتلين ومنتسبين.