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لجنة النفط النيابية تشكل لجنة لتقصي الحقائق في صادرات إقليم كردستان

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
قررت لجنة النفط والطاقة النيابية امس السبت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صادرات نفط إقليم كردستان.
وذكرت اللجنة في بيان اوردته الدائرة الاعلامية لمجلس النواب اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه إن اللجنة “عقدت اجتماعها برئاسة النائب هيبت الحلبوسي وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بقطاعي النفط والغاز”.
وتقرر خلال “الاجتماع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن نفط الإقليم تضم سبعة نواب من اللجنة على أن تقدم تقريرها إلى رئاسة اللجنة خلال مدة اسبوعين من تشكيلها”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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