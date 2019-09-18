القصة القصيرة فن مراوغ وحصان جامح

حوار مع القاص العراقي علي السباعي:

أمجد مجدوب رشيد ـ المغرب:

علي السباعي قاص عراقي،الولادة والمنشأ إنساني الهوى،عرفته منذ 2014 هذا القاص المتميز تعرفت عليه من الفضاء الأزرق،وامتدت هذه الصداقة سنوات وقرأت له،وشغفتني كتابته بدأت ثمارها تنضج، فكان كتاب ((السرد ومرايا الذاكرة)) ط1-2016.وفي هذا الكتاب الذي جعلت له نصيبا منه درست قصصا من مجموعته:»مدونات أرملة جندي مجهول» وركزت على نضاله ضد مسح الذاكرة،وهذا يكاد يكون مشروعه الوجودي، وظهرت له مجموعته :»إيقاعات الزمن الراقص» ولم يكن الكتاب قد ارسل للطبع ،فأضفت دراسة عن هذه المجموعة وكانت بعنوان:»العجائبي والرمزي في الكتابة القصصية ،قصة عرس في مقبرة» .وحضر في كتابي الجديد (( السرد :الأنساق السيميائية والتخييل)) ط 1/2019 بالعراق..حيث تناول الكتاب تجربته القصصية في سياق تجارب قصصية عربية أخرى ( خمس تجارب خليجية و سبع أخريات من باقي الدول العربية) وهكذا تم مقاربة أعماله القصصية ومن أهمها مجموعته: ( ( مسلة الأحزان السومرية )) .

نقدم للقارئ الكريم قبسا من تجربة هذا المبدع من خلال الحوار التالي والذي يحمل خبر فوزه بالمرتبة الثانية في مسابقة للقصة القصيرة جدا والتي عل إثرها تم إصدار كتابه القصصي: ( ( ألواح .. من وصايا الجد )).ط11/2019.

كيف يُعرفُ علي السباعي الكتابة القصصية؟