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محافظ ذي قار يترأس اجتماعاً لغرفة عمليات المشاريع

شؤون عراقية
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من اجل الحد من المعوقات والتعارضات

كاظم العبيــدي
ترأس محافظ ذي قار عادل الدخيلي اجتماعا موسعا لغرفة عمليات المشاريع بحضور نوابه ومعاونيه ومستشاريه ومدراء الدوائر المعنية.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقت «الصباح الجديد» نسخة منه ان الدخيلي ترأس اجتماعاً لغرفة عمليات المشاريع ، بحضور نوابه ومعاونيه ومستشاريه وعدد من مدراء الدوائر المعنية ، موجهاً بالإسراع في التنفيذ ورفع التعارضات الحاصلة مع المشاريع في مختلف الوحدات الإدارية بالمحافظة .
وقال الدخيلي خلال ترأسه الاجتماع المنعقد في مبنى المحافظة « إن المشاريع المنفذة بحاجة للمتابعة والتقيّد بالالتزام في توقيتاتها الزمنية المحددة بمختلف الوحدات الإدارية للمحافظة وتحديد نسب الانجاز فيها « ، ملزماً « الدوائر المعنية بمعالجة التعارضات الحاصلة والمعرقلة لبعض المشاريع « .
وأضاف « أن الشركات المنفذة لعدد من المشاريع تعاني من وجود تعارضات مع عمل دوائر الدولة ، الأمر الذي تسبب بتوقف بعضها وتأخر انجاز البعض الآخر « ، مشيراً إلى « تدخله الشخصي لإنهاء أي عارض من شأنه عرقلتها ومواصلة المتابعة لإنجاح العمل وإنجازه بالصورة المطلوبة «.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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