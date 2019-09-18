تعيين لاغارد رئيساً للمركزي الأوروبي

بغداد ـ الصباح الجديد:

وافق البرلمان الأوروبي على تعيين مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي الذي أعلن مؤخرا عن حوافز كبيرة في منطقة اليورو.

وحازت لاغارد، التي غابت عن جلسة التصويت، تأييد 394 نائبا مقابل معارضة 206 آخرين، في حين امتنع 49 نائبا عن التصويت في الاقتراع السري. وانتقد البعض غياب المسؤولة الفرنسية السابقة عن جلسة التصويت.

وموافقة البرلمان الأوروبي بمثابة توصية، إذ إن القرار النهائي على تعيينها متروك لقادة الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون في منتصف تشرين الثاني المقبل، ويتوقع أن تنال لاغارد موافقة القادة من دون صعوبة إذ إنهم من رشحوها للمنصب في تموز الماضي.

ومن المتوقع أن تسير لاغارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة ومديرة صندوق النقد الدولي السابقة على درب رئيس البنك الأوروبي المنتهية ولايته ماريو دراغي.

وكان دراغي، في خطوة وداعية لمنصبه رئيساً للبنك المركزي الأوروبي، دفع باتجاه إقرار حزمة تحفيز جديدة كما كان متوقعاً إذ خفّض أسعار الفائدة، وأقرّ جولة جديدة من مشتريات السندات لدعم نمو اقتصاد منطقة اليورو، ووقف الانخفاض المقلق لتوقعات التضخم. وقال البنك، في بيان، إنّه خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى مستوى قياس منخفض عند -0.5% من -0.4%، وسيستأنف شراء سندات بقيمة 20 مليار يورو شهرياً، اعتباراً من تشرين الثاني المقبل.

وذكر المركزي الأوروبي، في بيان دوري للسياسة «يتوقع مجلس المحافظين استمرار (مشتريات السندات) طالما كان ذلك ضرورياً لتعزيز أثر تيسير أسعار الفائدة، وأن تنتهي قبل وقت قليل من بدء المجلس في زيادة أسعار الفائدة الرئيسة للبنك المركزي الأوروبي».

كما خفف المركزي الأوروبي شروطه للقروض الطويلة الأجل للبنوك، وطبق سعر فائدة متدرجاً للإيداع لمساعدتها.